Чи є зараз загроза наступу з Білорусі: у ДПСУ оцінили ситуацію на кордоні

Чи буде наступ з Білорусі / © ТСН

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Станом на зараз українські прикордонники не фіксують ознак формування ударного угруповання російських військ на території Білорусі. Загроза наступу з Білорусі зараз — мінімальна.

Про це в ефірі «День.LIVE» повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

У ДПСУ повідомили, чи є ризик наступу з Білорусі

Водночас речник ДПСУ наголосив, що Білорусь надалі перебуває під впливом Росії, тому ситуація може змінитися будь-якої миті. За словами Демченка, РФ очікує більшої участі Білорусі у війні, проте Лукашенко усвідомлює можливі наслідки.

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Саме через це Україна безперервно зміцнює оборонні рубежі вздовж усієї лінії білоруського кордону.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що РФ може розглядати територію Білорусі як спосіб нарощення ударів по Україні.

Саме зараз росіяни активніше діють у Сумській та Харківській областях.

«За останній час Харківщина — це той напрямок, де ворог намагається розширити свою зону контролю, безпосередньо, якщо говорити про лінію державного кордону України. Щодо кордону з Білоруссю: станом на зараз, на щастя, ані українські підрозділи, ані Генеральний штаб не фіксують ознак нарощення ударного угруповання поряд з кордоном України», — каже Демченко.

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Окремо речник ДПСУ оцінив обстановку в Чернігівській області: за його словами, наразі там не спостерігається ані активності російських диверсійно-розвідувальних груп, ані спроб штурмових дій.

Попри все, прикордоння Чернігівської області продовжує потерпати від регулярних російських обстрілів.

Росія намагається втягнути Білорусь у війну

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у коментарі для ТСН заявив, що українське командування готується до будь-яких викликів, а тому враховує навіть найгірші сценарії.

За його словами, Кремль продовжує розглядати північний напрямок як один із можливих для наступу, а російський генштаб за вказівкою Путіна прорахував кілька варіантів дій, зокрема й щодо повторної спроби захоплення Києва чи інших територій з Білорусі.

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Водночас Сирський висловив сумнів у тому, що Мінськ знову відкрито надасть свою територію як плацдарм для вторгнення. На його думку, військово-політичне керівництво Білорусі навряд чи піде на такий ризик з огляду на останні події.

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