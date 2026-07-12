Страх нової пандемії охопив світ: науковці розповіли, що насправді стояло за хантавірусом

Що науковці розповіли про спалах хантавірусу / © Unsplash

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Спалах хантавірусу, який навесні цього року забрав життя трьох людей на борту круїзного лайнера, насправді не становив загрози поза межами самого судна. Ця раптова пандемія дає людям важливі уроки щодо майбутніх вірусних загроз.

Про це свідчить дослідження, опубліковане у JAMA Internal Medicine.

Хантавірус: які висновки щодо раптової пандемії мають зробити люди

Усі випадки захворювання на хантавірус виявили на ранній стадії серед невеликої групи осіб, чиї контакти вдалося чітко відстежити. До того ж сам вірус має вкрай обмежену здатність передаватися від людини до людини.

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Утім, авторів дослідження найбільше стривожила реакція суспільства. Попри те, що осередку інфекції не дали вийти за межі лайнера, ця подія спровокувала термінові інструкції від міжнародних організацій та викликала страх перед новою пандемією.

Цей випадок показав, наскільки крихкими стали системи, створені для боротьби з реальними масштабними загрозами.

Дослідження очолював епідеміолог інфекційних захворювань Медичної школи Університету Меріленду доктор Деніел Дж. Морган та двоє його колег. Науковці проаналізували не лише біологічну природу спалаху, а й реакцію на нього з боку суспільства та преси.

Інфекція спалахнула 2 травня 2026 року на експедиційному судні MV Hondius, коли у пасажирів і членів екіпажу з’явилися симптоми важкого респіраторного захворювання. На борту перебували мандрівники з 23 країн, а саме судно прямувало від південного краю Південної Америки в бік Канарських островів.

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Звідки відбулося зараження хантавірусом

До 13 травня медичні служби зафіксували 13 випадків захворювання та три смерті. Усі вони були пов’язані з різновидом хантавірусу «Андес» — єдиним представником вірусу, який здатен передаватися від людини до людини.

За версією слідчих, першим інфікувався орнітолог із Нідерландів під час перебування на суші в Чилі та Аргентині. Чоловік помер на борту лайнера, перед цим заразивши свою дружину та кількох інших людей.

Оскільки інкубаційний період вірусу «Андес» може тривати до 42 днів, за контактними особами спостерігали тижнями — зокрема, 16 людей перебували під наглядом у спеціалізованому ізоляторі в Небрасці.

Для більшості хантавірусів людина є біологічним тупиком. Зазвичай вони поширюються через вдихання пилу, що містить сечу, послід або слину інфікованих гризунів — наприклад, під час прибирання сараїв чи будинків. Далі інфекція не передається.

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Проте вірус «Андес» порушує це правило: він здатний передаватися безпосередньо між людьми за умови тісного контакту, найімовірніше — повітряно-крапельним шляхом. Ця відмінність і пояснює події на кораблі. Один інфікований мандрівник зміг запустити короткий ланцюжок заражень у замкненому просторі судна і помер ще до того, як інші зрозуміли, з чим мають справу.

Чому людьми почав керувати страх

Дослідники підкреслюють, що на кораблі MV Hondius вірус поширювався погано, його виявили швидко, а кожну контактну особу вдалося відстежити.

Попри це, паніка випередила факти. Окремі медіа та експерти припустили існування загрози для пересічних громадян, хоча її не було. Таке висвітлення вплинуло й на політичні рішення: США запровадили обов’язковий карантин для частини контактних осіб, тоді як Канада дозволила їм залишатися вдома під самоспостереженням.

Автори дослідження заперечили те, що успішна локалізація спалаху вірусу свідчить про готовність світу до наступної пандемії. Контроль над вірусом «Андес» нічого не говорить про реальний рівень підготовки, адже він від початку не мав потенціалу для масового поширення.

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Набагато більше занепокоєння у науковців викликає саме реагування. Довіра суспільства зазнала серйозного удару під час пандемії COVID-19, і її відновлення, за словами авторів, можливе лише через спокійну та засновану на доказах комунікацію.

Ще одна загроза

Паралельно розгортається куди небезпечніший спалах лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго та сусідніх країнах — там підтверджено понад 500 випадків хвороби та близько 100 смертей. ВООЗ вже оголосила цей спалах надзвичайною ситуацією.

Хантавірус: останні новини

Нагадаємо, хантавірус, який навесні виявили на круїзному лайнері MV Hondius, суттєво відрізняється від тих різновидів, що поширені в Україні. За словами речника Центру громадського здоров’я Миколи Ганіча, зафіксований на судні південноамериканський штам «Андес» може передаватися від людини до людини та викликати легеневий синдром.

Натомість українські штами передаються винятково від гризунів, призводять до геморагічної гарячки з нирковим синдромом і не становлять ризику міжлюдського зараження, тому цей випадок на лайнері не загрожує українцям.

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Попри те, що загроза наблизилася до кордонів через санітарний нагляд у Польщі за контактною особою, а в Хмельницькому з початку 2026 року підтвердили два випадки інфекції, захворювання піддається терапії.

Торік усі інфіковані в Україні пацієнти успішно одужали. Загалом хантавірус залишається рідкісною хворобою з набагато нижчим ризиком зараження, ніж у грипу чи COVID-19, а через відсутність специфічної вакцини та ліків головним захистом залишаються профілактика й гігієна.

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