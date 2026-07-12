45-річна вагітна Соломія Вітвіцька приголомшила рішенням щодо декретної відпустки

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Телеведуча Соломія Вітвіцька, яка чекає на народження первістка, відверто розповіла, чи планує йти в декретну відпустку вже найближчим часом.

45-річна зірка нині перебуває на 30-му тижні вагітності та активно ділиться своїм досвідом із підписниками. Цього разу знаменитість порушила тему, яка викликала чимало дискусій серед майбутніх мам, — коли саме варто припиняти працювати перед пологами. Попри численні поради більше відпочивати та набиратися сил, ведуча ухвалила власне рішення. Вона зізналася, що поки не готова поставити роботу на паузу. Ба більше, Вітвіцька запевнила, що почувається добре та має достатньо енергії.

«Останнім часом я почула дуже багато різних думок про те, коли краще йти в декрет. Але ми з малюком вирішили, що ще липень попрацюємо», — поділилася ведуча.

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Допис Соломії Вітвіцької / © instagram.com/solomiyavitvitska

Водночас знаменитість наголосила, що з великим теплом і хвилюванням очікує на початок нового етапу свого життя. Вона також звернулася до підписниць із запитанням, чи шкодували вони, що працювали майже до самих пологів і не залишили собі більше часу на відпочинок.

«Соломіє, у вас стільки енергії, працюйте і кайфуйте!» — підтримали ведучу користувачі Мережі.

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

У коментарях чимало мам порадили телеведучій прислухатися насамперед до власного самопочуття. Інші ж рекомендували більше часу приділяти прогулянкам, плаванню та помірній фізичній активності, аби підготуватися до народження дитини.

Нагадаємо, раніше Соломія Вітвіцька розкрила, яким було її весілля з нареченим-військовим.

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