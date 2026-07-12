Найбільший паперовий літак у світі успішно злетів: відео рекордного польоту

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Група студентів-аерокосмічних інженерів з Італії встановила новий світовий рекорд, створивши найбільший паперовий літак у світі.

Гігантська конструкція, виготовлена лише з паперу та клею, успішно здійснила політ і офіційно потрапила до Книги рекордів Гіннеса.

Автори проєкту назвали свій літак «Ікар» — на честь героя давньогрецької міфології.

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Модель має розмах крил 20,04 метра та довжину понад 7 метрів. Попри свої гігантські розміри, літак був повністю виготовлений із паперу та клею. Під час випробування він успішно пролетів уздовж ангара, що й дозволило офіційно зафіксувати новий світовий рекорд.

Ідея проєкту народилася у студентів Пізанського університету майже випадково. Під час підготовки до іспитів вони дізналися про попередній рекорд — паперовий літак із розмахом крил 18,21 метра, який від 2013 року належав Технічному інституту Брауншвейга в Німеччині.

Спочатку задум здавався жартом, однак дуже швидко переріс у масштабний інженерний проєкт. До роботи долучилися 16 учасників, серед яких були майбутні інженери та популярний італійський техноблогер і зірка соцмереж Jakidale.

Команда провела численні комп’ютерні моделювання в середовищі MATLAB, створила декілька прототипів і протягом декількох місяців удосконалювала конструкцію.

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Найбільший паперовий літак у світі / © Guinness World Records

Перший великий прототип дістав назву «Прометей». Саме він допоміг визначити слабкі місця конструкції та зрозуміти, які зміни необхідно внести.

Наступною стала модель «Дедал» довжиною близько 8 метрів, повністю виготовлена з паперу та клею. Вона теж мала недоліки, однак дала команді безцінний досвід. Після цього студенти створили ще одну, меншу модель завдовжки приблизно 4 метри, яка вже демонструвала стабільний політ.

Лише після цього вони взялися за фінальну версію — «Ікара». Назву обрали невипадково: в давньогрецькій міфології Ікар був сином Дедала, який злетів надто близько до Сонця. Попри трагічну легенду, для студентів цей образ став символом прагнення до нових висот.

Готовий літак важив 28,5 кілограма, а його створення вимагало тижнів кропіткої роботи та численних випробувань.

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Рекордний запуск відбувся під час заходу We Make Future у Болоньї, організованого за участю Європейського інституту інновацій та технологій (EIT).

Щоб офіційно отримати титул, паперовий літак мав пролетіти щонайменше 15 метрів у присутності судді Книги рекордів Гіннеса Лоренцо Велтрі.

Конструкцію підняли на високу платформу за допомогою риштувань, після чого один із членів команди розігнався та запустив гігантський літак у повітря.

На декілька секунд «Ікар» завис у повітряних потоках, після чого плавно пролетів десятки метрів через увесь ангар і м’яко приземлився на бетонну підлогу.

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За словами очевидців, політ нагадував звичайний паперовий літачок, який діти запускають у школі, лише збільшений у десятки разів.

«Усе почалося з декількох паперових літачків, які ми складали між лекціями», — зазначила група у своїй заяві. «Ми були студентами, переконаними в тому, що за умови правильного підходу навіть шматок паперу може перетворитися на справжню інженерну розробку. Місяці досліджень, моделювання, помилок і нових спроб — і врешті-решт цей гігантський аркуш паперу побив рекорд німців, який тримався від 2013 року», — продовжили вони, а потім з гумором додали: «Італійці роблять це краще!».

Після успішного польоту суддя Книги рекордів Гіннеса Лоренцо Велтрі офіційно підтвердив новий рекорд і вручив команді відповідний сертифікат.

«За великими досягненнями завжди стоїть багато важкої праці, і це не було винятком», — сказав суддя. «Ця унікальна команда, до складу якої увійшли студенти-інженери та експерт у галузі технологій і створення контенту, подарувала нам один із тих моментів, які ми всі переживали після завершення чогось точного й копіткого — момент, коли ти відпускаєш свій витвір і дивишся, чи полетить він. Спостерігати, як “Ікар” пролетів уздовж усього ангара, було справді зворушливо. Ці хлопці заслужили своє місце в Книзі рекордів».

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