ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Найбільший паперовий літак у світі

Найбільший паперовий літак у світі / © Guinness World Records

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
114
Час на прочитання
3 хв
Найбільший паперовий літак у світі

Найбільший паперовий літак у світі успішно злетів: відео рекордного польоту

Студенти-аерокосмічні інженери з Італії створили найбільший у світі паперовий літак, який успішно пролетів через увесь ангар і потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько
Коментарі

Група студентів-аерокосмічних інженерів з Італії встановила новий світовий рекорд, створивши найбільший паперовий літак у світі.

Гігантська конструкція, виготовлена лише з паперу та клею, успішно здійснила політ і офіційно потрапила до Книги рекордів Гіннеса.

Автори проєкту назвали свій літак «Ікар» — на честь героя давньогрецької міфології.

Модель має розмах крил 20,04 метра та довжину понад 7 метрів. Попри свої гігантські розміри, літак був повністю виготовлений із паперу та клею. Під час випробування він успішно пролетів уздовж ангара, що й дозволило офіційно зафіксувати новий світовий рекорд.

Ідея проєкту народилася у студентів Пізанського університету майже випадково. Під час підготовки до іспитів вони дізналися про попередній рекорд — паперовий літак із розмахом крил 18,21 метра, який від 2013 року належав Технічному інституту Брауншвейга в Німеччині.

Спочатку задум здавався жартом, однак дуже швидко переріс у масштабний інженерний проєкт. До роботи долучилися 16 учасників, серед яких були майбутні інженери та популярний італійський техноблогер і зірка соцмереж Jakidale.

Команда провела численні комп’ютерні моделювання в середовищі MATLAB, створила декілька прототипів і протягом декількох місяців удосконалювала конструкцію.

Найбільший паперовий літак у світі / © Guinness World Records

Найбільший паперовий літак у світі / © Guinness World Records

Перший великий прототип дістав назву «Прометей». Саме він допоміг визначити слабкі місця конструкції та зрозуміти, які зміни необхідно внести.

Наступною стала модель «Дедал» довжиною близько 8 метрів, повністю виготовлена з паперу та клею. Вона теж мала недоліки, однак дала команді безцінний досвід. Після цього студенти створили ще одну, меншу модель завдовжки приблизно 4 метри, яка вже демонструвала стабільний політ.

Лише після цього вони взялися за фінальну версію — «Ікара». Назву обрали невипадково: в давньогрецькій міфології Ікар був сином Дедала, який злетів надто близько до Сонця. Попри трагічну легенду, для студентів цей образ став символом прагнення до нових висот.

Готовий літак важив 28,5 кілограма, а його створення вимагало тижнів кропіткої роботи та численних випробувань.

Рекордний запуск відбувся під час заходу We Make Future у Болоньї, організованого за участю Європейського інституту інновацій та технологій (EIT).

Щоб офіційно отримати титул, паперовий літак мав пролетіти щонайменше 15 метрів у присутності судді Книги рекордів Гіннеса Лоренцо Велтрі.

Конструкцію підняли на високу платформу за допомогою риштувань, після чого один із членів команди розігнався та запустив гігантський літак у повітря.

На декілька секунд «Ікар» завис у повітряних потоках, після чого плавно пролетів десятки метрів через увесь ангар і м’яко приземлився на бетонну підлогу.

За словами очевидців, політ нагадував звичайний паперовий літачок, який діти запускають у школі, лише збільшений у десятки разів.

«Усе почалося з декількох паперових літачків, які ми складали між лекціями», — зазначила група у своїй заяві. «Ми були студентами, переконаними в тому, що за умови правильного підходу навіть шматок паперу може перетворитися на справжню інженерну розробку. Місяці досліджень, моделювання, помилок і нових спроб — і врешті-решт цей гігантський аркуш паперу побив рекорд німців, який тримався від 2013 року», — продовжили вони, а потім з гумором додали: «Італійці роблять це краще!».

Після успішного польоту суддя Книги рекордів Гіннеса Лоренцо Велтрі офіційно підтвердив новий рекорд і вручив команді відповідний сертифікат.

«За великими досягненнями завжди стоїть багато важкої праці, і це не було винятком», — сказав суддя. «Ця унікальна команда, до складу якої увійшли студенти-інженери та експерт у галузі технологій і створення контенту, подарувала нам один із тих моментів, які ми всі переживали після завершення чогось точного й копіткого — момент, коли ти відпускаєш свій витвір і дивишся, чи полетить він. Спостерігати, як “Ікар” пролетів уздовж усього ангара, було справді зворушливо. Ці хлопці заслужили своє місце в Книзі рекордів».

Нагадаємо, медики побили світовий рекорд за кількістю поцілунків.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
114
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie