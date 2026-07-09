Інструктор раптово вистрибнув із літака: те, що зробила 22-річна студентка, вразило всіх

Пілот (ілюстративне фото) / © pexels.com

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В Аргентині 22-річна студентка-пілот зуміла самостійно та безпечно приземлити літак Cessna C150 після того, як її інструктор відчинив двері та вистрибнув із кабіни під час навчального польоту. Чоловік загинув.

Про це повідомляє Unilad.

Повідомляється, що інцидент стався 4 липня під час польоту над містом Толедо. За словами директора льотної школи «Flying Parrot Cordoba» Едуардо Альвареса, де працював загиблий, 42-річний інструктор Леандро Бертаццо ухвалив трагічне рішення раптово.

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«Вона сказала, що він зняв навушники, розклав свої речі, включаючи мобільний телефон, відстібнув ремінь безпеки, відчинив двері, які дуже важко відчинити, і вистрибнув», — зазначив Едуардо Альварес.

За даними медіа, останніми словами інструктора перед стрибком були: «Ви знаєте, що робити, продовжуйте рухатися вперед».

Студентка, особа якої не розголошується, спочатку подумала, що в інструктора є парашут, але швидко зрозуміла реальність ситуації. Попри шок та мінімальний досвід самостійних польотів, дівчина спокійно сповістила про подію авіаційні служби та розвернула літак. Вона здійснила посадку в аеропорту Коронель Ольмедо в Кордові.

«Вона надіслала повідомлення про ситуацію та повернулася на злітно-посадкову смугу для посадки. Вона була дуже вражена, але з повним професіоналізмом доправила літак до аеродрому та здійснила ідеальну посадку», — додав керівник аероклубу, схарактеризувавши дії пілотеси як зрілі та рішучі.

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Рятувальні служби знайшли тіло Леандро Бертаццо в полі через 20 хвилин після сповіщення. Директор школи зауважив, що цей вчинок став шоком для всіх, оскільки інструктор був життєрадісним і «завжди посміхався».

«Немає можливості про це подумати чи зрозуміти, але людський розум такий складний, такий підступний. Ось чому те, що сталося, сталося», — заявив Альварес.

Наразі місцева поліція та екстрені служби проводять розслідування. Попри свідчення про навмисний стрибок, слідчі перевіряють усі версії, зокрема можливість технічної несправності дверей чи механізмів безпеки. Правоохоронці планують ретельно вивчити технічну документацію льотної школи та оглянути повітряне судно.

Нагадаємо, вантажний літак із п’ятьма членами екіпажу на борту раптово зник з радарів над Аравійським морем під час виконання регулярного рейсу з Об’єднаних Арабських Еміратів до Пакистану. Перед катастрофічним падінням з висоти понад десять кілометрів екіпаж встиг повідомити про серйозні технічні проблеми з навігаційною системою та критичну втрату контролю над управлінням.

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