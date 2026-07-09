Наталія Островська розсекретила ефективну дієту і чому лікар відмовив її від уколів для схуднення

Наталія Островська / © instagram.com/nataliostrovska

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Ведуча «1+1» Наталія Островська розсекретила свою дієту і пригадала, як лікар відмовив її від уколів для схуднення.

Знаменитість повертає допологову форму. Ведуча на проєкті "Тур зірками" говорить, що задля цього займається спортом та дотримується правильного харчування. Хоча так було не завжди. Після пологів Наталія Островська хотіла швидко повернутися у форму, тож навіть серйозно замислювалась про уколи для схуднення. Від цього ведучу відмовив лікар, який замість цього підібрав для неї харчування.

«Трішки прес з’явився. Я стараюся харчуватися, дотримуватися правильного харчування. Я навіть цікавилась уколами для схуднення. Певно, така депресія післяпологова була, я хотіла швидко схуднути, тому навіть почала цікавитися уколами для схуднення, пішла до ендокринолога, запитала за побічні реакції. Він мені розповів, розрахував індекс маси тіла і сказав, що уколи мені не треба. Він мені розписав харчування», — ділиться ведуча.

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Наталія Островська / © instagram.com/nataliostrovska

Зараз Наталія Островська дотримується інтервального харчування. Вона їсть протягом години, а далі наступні сім голодує. Ведуча зізнається, що поки лише місяць на цій дієті, але вже бачить перші результати. Зокрема, талія знаменитості стала більш виразною. А от найтяжке Наталії Островській даються сідниці. Вона говорить, що генетично вони в неї такі, тож зменшити їхні об’єми — завдання з зірочкою.

«Я зараз дотримуюся інтервального харчування, у мене на харчування йде лише година, далі я сім годин витримую перерву і нічого абсолютно не їм. Це я тільки місяць на такому харчуванні і вже візуально відчуваю, що нова талія починає з’являтися. Але сідниці — це в мене генетика, тому сідниці залишаються й найтяжче йдуть», — поділилась ведуча.

Нагадаємо, нещодавно донька співака Павла Зіброва розсекретила схуднення на 23 кіло. Діана на фото до та після вже показала, як змінилась.

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