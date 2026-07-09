Соломія Вітвіцька на 30-му тижні вагітності замилувала новими фото і розповіла про зміни

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Реклама

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка невдовзі вперше стане мамою, поділилася новими фото та розповіла про особливий етап своєї вагітності.

Так, в Instagram 46-річна зірка показалася з уже чималим округлим животиком і повідомила, що офіційно розпочався третій триместр. Соломія також зізналася, що зараз із нетерпінням чекає на зустріч із малюком, який усе частіше дає про себе знати. За словами знаменитості, ця вагітність навчила її прислухатися до себе, не поспішати й цінувати кожен прожитий момент.

«Малюк стає дедалі активнішим, а живіт помітнішим, список справ перед його появою довшим. Іноді здається, що часу ще багато, а іноді ловлю себе на думці: „Невже зовсім скоро ми зустрінемося?“ Ця вагітність навчила мене не поспішати, більше довіряти собі, слухати своє тіло і цінувати кожен етап. 30 тижнів. Ще трохи і почнеться зовсім новий розділ нашого життя», — поділилася Вітвіцька.

Реклама

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

У коментарях прихильники засипали телеведучу компліментами та словами підтримки.

Яка ти гарна

Ви прекрасна. Уявляю, як Ви чекаєте зустрічі

Така вже кругленька, клас

Нагадаємо, Соломія Вітвіцька чекає на сина від свого чоловіка, військового Олексія Ситайла. Раніше телеведуча зізнавалася, що вже замислюється над ім’ям для первістка і хоче обрати для нього красиве українське ім’я.

Новини партнерів