Дружина Тома Генкса ніжно привітала його з 70-річчям і показала, який він зараз має вигляд

Том Генкс із дружиною / © Associated Press

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В американського актора Тома Генкса 9 липня важливе свято. У зірки Голлівуду день народження.

Ба більше, в артиста цьогоріч ще й ювілей. Йому виповнюється 70 років. Том Генкс цього дня не засиджується вдома, а вже активно святкує. Свій день народження він проводить на яхті, де насолоджується доволі активним відпочинком, стрибаючи з палуби в море.

Том Генкс / © instagram.com/tomhanks

Від самого ранку Том Генкс отримує різноманітні привітання з ювілеєм. Однією з перших зірку Голлівуду привітала його дружина — американська акторка, музикантка та продюсерка Ріта Вілсон.

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Обраниця артиста опублікувала в Instagram свіже фото чоловіка. Знімок був зроблений на відпочинку пари. На світлині Том Генкс позував у сорочці, штанях і сонцезахисних окулярах. Окрім того, Ріта Вілсон адресувала коханому теплі слова з привітаннями.

Том Генкс / © instagram.com/ritawilson

«З днем народження, кохання всього мого життя. Я так сильно кохаю тебе», — звернулась до Тома Генкса його дружина.

Нагадаємо, 9 липня свій день народження також святкує українська блогерка Даша Квіткова. Чоловік зірки Мережі зворушив її привітаннями та показав, який вона вигляд мала в дитинстві.

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