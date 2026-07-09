Санта Дімопулос вперше назвала причину розлучення з чоловіком-бізнесменом після 11 років шлюбу

Санта Дімопулос із колишнім чоловіком / © instagram.com/santadimopulos

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Українська співачка Санта Дімопулос прокоментувала розлучення з чоловіком-бізнесменом Ігорем Кучеренком і вперше заговорила про причини.

Пара прожила в шлюбі 11 років, за цей час у них народилась спільна донька Софія. Проте навесні 2024 року виконавиця приголомшила новиною про їхнє розлучення. Санта Дімопулос жодного разу не вдавалась у подробиці, а лише запевняла, що, попри розрив, залишається в дружніх стосунках із колишнім чоловіком. Проте днями в Instagram-stories артистка все ж таки зробила деякі відверті зізнання.

Знаменитість натякнула, що ініціаторкою розриву була саме вона. Санта Дімопулос говорить, що це рішення було складним і вона це обдумувала й не один місяць. Врешті, артистка зробила вибір на користь себе та зрозуміла, що хоче далі крокувати окремо від чоловіка.

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Санта Дімопулос із донькою / © instagram.com/santadimopulos

Тим не менш, виконавиця вдячна колишньому обранцеві за 11 років разом, а також за доньку, яка в них народилась.

«Я прожила 11 років у стосунках. Ми дорослішали разом, будували сім’ю, у нас народилася дитина. І я, правда, вдячна цьому періоду за дуже багато уроків. Рішення про розлучення стало одним із найнепростіших у моєму житті. Я йшла до нього не один день і не один місяць. І це не був вибір проти когось. Це був вибір на користь себе», — прокоментувала артистка.

Санта Дімопулос із дітьми / © instagram.com/santadimopulos

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що голлівудська акторка Маргарет Квеллі розлучається з чоловіком, фронтменом гурту Bleachers Джеком Антоноффом. Пара прожила в шлюбі майже три роки.

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