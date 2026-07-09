Воїни ЗСУ зачистили від окупантів близько 18 квадратних кілометрів: що насправді відбувається на фронті

Війна в Україні / © ТСН.ua

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Воїни ЗСУ витісняють окупантів на південний захід до річки Мокрі Яли. Йдеться про Олександрівсько-Новопавлівський відтинок фронту, протяжністю понад 50 кілометрів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Що відбувається на фронті

На передньому краї аеророзвідка підрозділу працює на максимальних дистанціях, вражаючи тили загарбників.

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«У мене хлопці літають на 40 кілометрів. Залітають, скажімо так, із сюрпризом! Несемо радість!», — розповідає оператор БпЛА на псевдо «Гайка».

У світлі червоного нічного екрана бійці демонструють важкі авіаційні боєприпаси, які кріплять на великі дрони-бомбардувальники.

На самому передньому краї все одно залишається і просто під щільним ворожим вогнем воює українська піхота. Аби максимально прикрити й надійно захистити побратимів у траншеях, у 141-ій механізованій бригаді вперед пускають суходольних механізованих роботів геть невидимого впливу.

Під характерне гудіння мотора за кадром рухається унікальний наземний роботизований комплекс (НРК). Зображення камери фіксує рух платформи від першої особи та вигляд бойової машини з боку.

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«Мефодій», військовослужбовець підрозділу РЕБ 141-ї ОМБр ЗСУ: «Це — комплекс РЕБ для захисту підрозділів Збройних сил України на базі НРК, створений саме для захисту піхоти! Щоб надійно прикрити повітря від ворожих FPV-дронів».

Повітряні бої на фронті

З імпульсами й радіочастотами цей інженер пів життя перебуває на «ти». «Мефодій» чудово розуміє, куди саме слід правильно направити антену, аби ворожі дрони втрачали зв'язок і взагалі не долітали до своїх цілей. Але військовий інженер відверто визнає: сучасна війна — це запеклий забіг у постійних перегонах високих технологій.

«Мефодій», військовослужбовець підрозділу РЕБ 141-ї ОМБр ЗСУ: «Бойові дії і війна настільки швидко рухаються вперед, що деякі рішення від задумки до втілення встигають застаріти! І ми впираємось постійно в те: хто швидше зробить, хто швидше стартує — той і переможе!».

У небі, як безпосередньо визнає сержант «Залужний», вже тепер точаться справжні повітряні бої дистанційно-пілотованих платформ. Російські безпілотники полюють на українські квадрокоптери.

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«Залужний», головний сержант роти ударних БпЛА 141-ї ОМБр ЗСУ: «FPV, якби там не було, вони трошки швидші, жвавіші. І вони за нами полюють. У нас є одна вчорашня ситуація, коли FPV просто при першому заході не змогло вразити, а при другому вони вже не знали, де ми поділися. FPV наздогнати може, але тут треба чітко розуміти оцього момента і просто вчасно ухилятися».

І українські екіпажі намагаються щосили маневрувати й ухилятися від ворожих засобів у небі, аби наші важкі бомбардувальники «Вампіри» максимально ефективно виконували свої нічні місії задля успіху спільних дій на землі.

Успішне просування: зачистка 18 квадратних кілометрів

Ситуацію на цьому важливому відтинку фронту прокоментував керівник військового з'єднання.

Богдан Шевчук, командир 141-ї ОМБр ЗСУ: «В смузі 141-ої бригади відбувається насправді така активна оборона. Ми своїми підрозділами намагаємось стабілізувати обстановку, повністю зупинити інфільтрацію противника. І деякі наші групи успішно покращують своє тактичне положення».

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Загалом методичний та потужний тиск всього українського тактичного угруповання в Олександрівсько-Новопавлівському секторі фронту нині безперервно відбувається на великому відтинку у понад півсотні кілометрів: від Добропілля, що на Запоріжжі, і аж до самої Новопавлівки, що на Дніпропетровщині.

Саме там, на обох берегах річки Вовчої, в середині першої декади липня наші захисники повністю зачистили від московитів ще близько 18 квадратних кілометрів суверенної української землі, продовжуючи впевнено відкидати загарбників назад.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Натовп накинувся на ТЦК у Львові! Херсон під постійними атаками! | ТСН ДЕНЬ 9 липня

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