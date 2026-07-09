Опитування поляків щодо допомоги Україні / © ТСН

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У Польщі продовжують підраховувати, на скільки мільйонів допомогли Україні під час війни, та спекулювати цифрами.

Так, у Польщі використали дані про допомогу Україні для опитування. Воно показало, що майже 45% поляків вважають, що Польща надала Україні забагато військової допомоги. Про це пише InPoland.

Майже половина опитаних поляків вважають, що дали забагато допомоги Україні

Майже 45% громадян Польщі переконані, що їхня країна передала Україні надто багато військової допомоги. Про це свідчать результати опитування SW Research, проведеного для Onet.

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Згідно з дослідженнями, 44,8% опитаних назвали обсяги підтримки надмірними, тоді як 38,2% респондентів вважають надану допомогу адекватною. Лише 6,8% учасників опитування зазначили, що Польща підтримала Україну недостатньо. Ще 10,2% не змогли визначитися з відповіддю.

Отримані дані свідчать, що питання військової допомоги Києву залишається суперечливим для польського суспільства — розрив між тими, хто засуджує її масштаби, та тими, хто їх підтримує, становить лише 6,6%.

Дискусія щодо передачі зброї загострилася на тлі заяв опозиційних політиків, які звинуватили уряд у таємному переміщенні ракет Patriot до Києва.

У відповідь на це Міністерство оборони Польщі вирішило розсекретити дані про обсяги військової підтримки за період 2022–2026 років.

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Як повідомив очільник відомства Владислав Косіняк-Камиш, загальна вартість переданого озброєння сягнула близько 16,5 мільярда злотих, причому основну частину цієї допомоги було спрямовано за каденції уряду «Права і справедливості» (PiS).

Опитування було проведене 8 липня 2026 року методом CAWI (онлайн-анкетування). У ньому взяли участь 809 повнолітніх жителів Польщі.

Польща поставила Україні нову умову

Нагадаємо, Польща поки не ухвалила остаточного рішення щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29, хоча офіційний запит від Києва вже надійшов.

За словами міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, Варшава більше не розглядає варіант безоплатної допомоги авіацією.

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Українська сторона запропонувала альтернативу: протягом двох років постачати до Польщі безпілотники в обмін на МіГ-29.

У польському оборонному відомстві підтвердили, що такий взаємовигідний обмін теоретично можливий, і зараз Варшава оцінює всі наслідки цього рішення з урахуванням власної безпеки.

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