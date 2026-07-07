У Польщі спалахнув скандал через Patriot для України: міністр звинуватив оточення Навроцького у брехні

Владислав Косіняк-Камиш / © Associated Press

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Президент Польщі Кароль Навроцький та його оточення заздалегідь знали, що Україні передадуть ракети до систем Patriot. Тому заяви його канцелярії про те, що уряд нічого з ними не обговорював — неправда.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у соцмережі Х.

Міністр оборони Польщі рішуче спростував ці заяви і звинувачив команду Навроцького у маніпуляціях. За його словами, постачання озброєння неодноразово обговорювалося на засіданнях Комітету з питань безпеки Ради міністрів, де був присутній представник Бюро національної безпеки. Такі зустрічі відбулися 10 та 17 лютого, а також 24 березня 2026 року.

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Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що оточення президента «бреше, стверджуючи, що президент Навроцький не знав про обладнання, яке передавалося Україні».

Міністр додав, що відповідну інформацію передавали особисто главі канцелярії президента Збігнєву Богуцькому. Крім того, цю тему безпосередньо з Каролем Навроцьким обговорював Генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

«В чиїх інтересах ви брешете?» — запитав Косіняк-Камиш у представників президентської канцелярії наприкінці свого допису.

Скандал із ракетами Patriot для України від Польщі — останні новини

Нагадаємо, нещодавно в Польщі заговорили про те, що Україні могли таємно передати ракети до систем Patriot. Про це заявив віцеспікер польського Сейму Кшиштоф Босак. Він назвав це серйозним порушенням, бо ці ракети потрібні самій Польщі для власної протиповітряної оборони.

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Варто зауважити, що у Навроцького прем’єр-міністра Дональда Туска та міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша звинуватили у маніпуляції.

Згодом стало відомо, що від початку повномасштабного російського вторгнення Польща надала Україні військову допомогу на загальну суму понад 16,5 мільярда злотих.

Також Дональд Туск закликав польських політиків припинити суперечки через допомогу ЗСУ.

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