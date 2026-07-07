В Польше разгорелся скандал из-за Patriot для Украины: министр обвинил окружение Навроцкого во лжи

Владислав Косиняк-Камиш / © Associated Press

Реклама

Президент Польши Кароль Навроцкий и его окружение заранее знали, что Украине передадут ракеты системам Patriot. Поэтому заявления его канцелярии о том, что правительство ничего с ними не обсуждал, — неправда.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в соцсети Х.

Министр обороны Польши решительно опроверг эти заявления и обвинил команду Навроцкого в манипуляциях. По его словам, поставки вооружения неоднократно обсуждались на заседаниях Комитета по безопасности Совета министров, где присутствовал представитель Бюро национальной безопасности. Такие встречи прошли 10 и 17 февраля, а также 24 марта 2026 года.

Реклама

Владислав Косиняк-Камиш подчеркнул, что окружение президента «лжет, утверждая, что президент Навроцкий не знал об оборудовании, которое передавалось Украине».

Министр добавил, что соответствующую информацию передавали лично главе канцелярии президента Збигневу Богуцкому. Кроме того, эту тему непосредственно с Каролем Навроцким обсуждал Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«В чьих интересах вы лжете?» — спросил Косиняк Камыш у представителей президентской канцелярии в конце своего сообщения.

Скандал с ракетами Patriot для Украины от Польши — последние новости

Напомним, недавно в Польше заговорили о том, что Украине могли тайно передать ракеты системам Patriot. Об этом заявил вицеспикер польского Сейма Кшиштоф Босак. Он назвал это серьезным нарушением, потому что эти ракеты нужны самой Польше для собственной противовоздушной обороны.

Реклама

Следует отметить, что у Навроцкого премьер-министра Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняка-Камиша обвинили в манипуляции.

Впоследствии стало известно, что с начала полномасштабного российского вторжения Польша предоставила Украине военную помощь на общую сумму более 16,5 миллиарда злотых.

Также Дональд Туск призвал польских политиков прекратить споры из-за помощи ВСУ.

Новости партнеров