Скандал с ракетами Patriot для Украины от Польши: у Наврацкого сделали циничное заявление

Ракеты Patriot

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В Минобороны Польши согласились рассекретить информацию о всей военной помощи Украине после того, как стало известно, что правительство могло тайно от парламента передать Киеву ракеты Patriot. Однако у Навроцкого против обнародования этих данных.

Об этом в эфире Polsat News заявил спикер президента Польши Рафал Лескевич.

«Это не самое лучшее решение. Это секретная информация, и ее не следует разглашать общественности. Это отвлекающий маневр», — сказал он.

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У Навроцкого премьер-министра Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняка Камыши обвинили в манипуляции.

«Минобороны ли, господин министр Косиняк-Камиш, а на самом деле господин премьер-министр Дональд Туск, видя, что происходит в коалиции, видя очередные скандалы, которые разоблачают журналисты, решили воспользоваться моментом и попытаться отвлечь внимание от этой темы таким отвлекающим вопросом, отвлекающим для Украины?» — сказал спикер.

Лескевич назвал решение министра обороны «крайне безответственным».

«Это тактика отвлечения внимания, но действия, о которых объявил вице-премьер-министр Косиняк-Камыш, крайне безответственны», — считает он.

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Он подчеркнул, что для подтверждения этой информации нужно обратить внимание на последние заявления от Украины, в которых Киев «благодарил нас за передачу этих ракет для систем Patriot».

Ракеты Patriot Украины от Польши — что известно

Напомним, на днях в Польше заявили о возможной тайной передаче Украине ракет в Patriot. Об этом сообщил вицеспикер польского Сейма и лидер ультраправой партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак. Он сказал, что это серьезное нарушение, поскольку такие ракеты необходимы самой Польше для обеспечения собственной ПВО.

В Минобороны пообещали рассекретить все данные о военной помощи Украине, которую Польша предоставляла с 2022 года.

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