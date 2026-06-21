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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
5508
Время на прочтение
1 мин

Туск дал строгое предупреждение из-за развертывания конфликта Украины и Польши

Туск предупредил, чем грозит взаимное политическое противостояние между Украиной и Польшей и кто получит геополитический ущерб.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Дональд Туск

Дональд Туск / © Associated Press

Ввязывание польских и украинских политиков в конфликт стратегической ошибкой, от которой проиграют обе стороны.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х.

«Вовлечение в конфликт между политиками в Польше и Украине — это стратегическая ошибка, на которой обе стороны потеряют: в бизнесовом, геополитическом и репутационном плане. А в политике, как известно, ошибка хуже преступления», — сказал Туск.

Он добавил, что в разговорах с европейскими партнерами пытается «минимизировать потери и снижать напряжение, но это не легкая задача».

Новый скандал между Польшей и Украиной: последние новости

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий объявил, что решил лишить президента Украины ордена Белого орла из-за указа Владимира Зеленского о наименовании подразделения Вооруженных сил в честь «героев УПА».

В ответ Зеленский отправил в Польшу Орден Белого Орла «Новой почтой».

Полную хронику громкого скандала, реакцию Киева и Варшавы, читайте в этой статье.

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Дата публикации
Количество просмотров
5508
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