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Туск дал строгое предупреждение из-за развертывания конфликта Украины и Польши
Туск предупредил, чем грозит взаимное политическое противостояние между Украиной и Польшей и кто получит геополитический ущерб.
Ввязывание польских и украинских политиков в конфликт стратегической ошибкой, от которой проиграют обе стороны.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х.
«Вовлечение в конфликт между политиками в Польше и Украине — это стратегическая ошибка, на которой обе стороны потеряют: в бизнесовом, геополитическом и репутационном плане. А в политике, как известно, ошибка хуже преступления», — сказал Туск.
Он добавил, что в разговорах с европейскими партнерами пытается «минимизировать потери и снижать напряжение, но это не легкая задача».
Новый скандал между Польшей и Украиной: последние новости
Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий объявил, что решил лишить президента Украины ордена Белого орла из-за указа Владимира Зеленского о наименовании подразделения Вооруженных сил в честь «героев УПА».
В ответ Зеленский отправил в Польшу Орден Белого Орла «Новой почтой».
Полную хронику громкого скандала, реакцию Киева и Варшавы, читайте в этой статье.