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Павел Зибров отмечает 69-летие с новым членом семьи, который уже успел растрогать певца до слёз
Артист получил трогательный подарок от жены и дочери.
Украинский певец Павел Зибров получил на 69-летие особенный подарок от жены и дочери — в его семье появился новый питомец.
Артист не скрывал эмоций после сюрприза от самых близких людей. Марина и Диана Зибровы подготовили для него неожиданный подарок.Подарок стал настоящим семейным событием. Павел Зибров сразу поделился радостной новостью с подписчиками. Видео с моментом знакомства он опубликовал в соцсетях.
«Лучший подарок от моих девочек! В семье Зибровых — пополнение! Я невероятно тронут и счастлив! Маленькое счастье с большим сердцем, которое уже покорило всю нашу семью! Знакомьтесь — Джесси Зиброва», — написал певец.
Новым членом семьи стала маленькая Джесси. Она сразу понравилась артисту и его близким, а появление домашней любимицы подарило семье ещё больше тёплых моментов.
«Спасибо моим девочкам за такой невероятный сюрприз. Теперь у нас есть ещё один повод для радости дома», — поделился Павел.
Павел Зибров отпраздновал свой день рождения в кругу самых близких. Для певца семья всегда остается главной опорой, а теперь в доме Зибровых стало ещё уютнее.
Напомним, недавно Павел Зибров неожиданно раскрыл правду о своей бывшей жене и заверил, что «бросить его» было правильным решением.