Екатерина Кузнецова удивила заявлением о зарплатах украинских актёров во время войны

Екатерина Кузнецова

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Украинская актриса Екатерина Кузнецова рассказала о гонорарах артистов во время войны и призналась, как изменились условия работы в киноиндустрии.

38-летняя звезда поделилась своим видением ситуации в украинском кинематографе. Актриса более двух десятилетий наблюдает за развитием этой сферы изнутри. Она отметила, что после начала полномасштабной войны перед артистами встали новые вызовы. Однако финансовая сторона профессии, по её словам, не улучшилась. Напротив, уровень оплаты труда многих актёров только снизился.

«Ничего не изменилось. За исключением того, что до полномасштабного вторжения наши актёры получали копейки, а теперь получают ещё меньшие гонорары. Я уже более 20 лет наблюдаю за тем, как работает эта сфера изнутри, поэтому хорошо понимаю её сильные и слабые стороны. И мне хотелось бы, чтобы украинское кино развивалось не только творчески, но и создавало лучшие условия для тех, кто посвящает ему свою жизнь», — сказала Екатерина Кузнецова в интервью 24 Каналу.

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Екатерина Кузнецова

В то же время артистка подчеркнула: несмотря на сложности, значение украинского кино сегодня стало гораздо больше. Для многих зрителей фильмы и сериалы стали способом сохранять культурную память и рассказывать миру свои истории.

«Мы понимаем, что сейчас кино — это не просто развлечение. Это часть нашей культуры, нашей идентичности, нашей истории. И ответственность тех, кто работает в этой сфере, стала гораздо больше», — добавила актриса.

Напомним, ранее Екатерина Кузнецова удивила всех своим кардинально новым имиджем.

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