Катерина Кузнєцова здивувала заявою про зарплати українських акторів під час війни

Катерина Кузнєцова

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Українська акторка Катерина Кузнєцова розповіла про гонорари артистів під час війни та зізналася, як змінилися умови роботи в кіноіндустрії.

38-річна зірка поділилася власним баченням ситуації в українському кінематографі. Акторка понад два десятиліття спостерігає за розвитком цієї сфери зсередини. Вона зазначила, що після початку повномасштабної війни перед артистами постали нові виклики. Однак фінансова сторона професії, за її словами, не стала кращою. Навпаки, рівень оплати праці багатьох акторів лише знизився.

«Нічого не змінилося. Окрім того, що наші актори до повномасштабного вторгнення отримували копійки, а тепер отримують ще менші гонорари. Я вже понад 20 років спостерігаю за тим, як працює ця сфера зсередини, тому добре розумію її сильні й слабкі сторони. І мені хотілося б, щоб українське кіно розвивалося не лише творчо, а й створювало кращі умови для тих, хто присвячує йому своє життя», — сказала Катерина Кузнєцова в інтерв’ю 24 Каналу.

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Катерина Кузнєцова

Водночас артистка наголосила: попри складнощі, значення українського кіно сьогодні стало набагато більшим. Для багатьох глядачів фільми та серіали перетворилися на спосіб зберігати культурну пам’ять і розповідати світу власні історії.

«Ми розуміємо, що зараз кіно — це не просто розвага. Це частина нашої культури, нашої ідентичності, нашої історії. І відповідальність у тих, хто працює в цій сфері, стала набагато більшою», — додала акторка.

Нагадаємо, раніше Катерина Кузнєцова здивувала кардинально новим іміджем.

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