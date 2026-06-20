Соліст гурту "ТІК" Віктор Бронюк святкує успіх доньки-випускниці: Єва отримала свідоцтво з відзнакою

Віктор Бронюк з родиною / © instagram.com/viktorbronyuk_official

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Лідер гурту «ТІК» Віктор Бронюк показав милі фото зі свята його доньки Єви, яка стала випускницею.

Дружина фронтмена Тетяна оприлюднила святкові кадри з чоловіком і донькою. Дівчина завершила навчання у школі та отримала свідоцтво з відзнакою. Для родини цей день став символом важливого життєвого етапу. Тетяна зізналася, що шлях до цього результату був не завжди простим. За словами мами випускниці, за роки навчання Єві довелося проходити через зміни та пошуки власного напряму.

«Ось і ще одна крапка. Свідоцтво про закінчення школи. Та ще й з відзнакою. За ці 11 років ми були в різних школах. Навіть коледж встигли спробувати. Не всі рішення виявлялися правильними. Не всі дороги були нашими. Були сумніви. Були пошуки. Були моменти, коли доводилося чесно сказати собі: „Ні, це не те. Йдемо далі“», — написала Тетяна.

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Віктор Бронюк з родиною / © instagram.com/tetiana_broniuk

Дружина музиканта наголосила, що досягнення доньки для неї значно більше, ніж просто високі оцінки. Вона вважає, що за цим стоять характер, наполегливість і готовність не боятися нових рішень.

«І сьогодні я особливо вдячна, що ми не боялися змінювати напрямок. Бо ця відзнака — не лише про оцінки. Вона про наполегливість. Про сміливість починати спочатку. Про те, що інколи власний шлях виявляється важливішим за ідеальний план», — поділилася вона.

Донька Віктора Бронюка / © instagram.com/tetiana_broniuk

Тетяна також звернула увагу, що завершення школи — це лише початок нового періоду. За її словами, здатність шукати себе, робити висновки та рухатися вперед залишається важливою навичкою на все життя.

«Школа закінчилася. А вміння шукати себе, помилятися, робити вибір і йти далі — залишається на все життя. C’est la vie. Не в сенсі: „Ну що поробиш“. А в сенсі: життя не завжди йде за планом. І саме тому воно таке прекрасне», — підсумувала дружина артиста.

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Нагадаємо, нещодавно Віктор Бронюк також показав сина-випускника і похизувався його атестатом.

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