Алжир подав скаргу до ФІФА на суддівство через жорсткий фол Мессі на ЧС-2026

Ліонель Мессі / © Associated Press

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Федерація футболу Алжиру звернулася до ФІФА зі скаргою на роботу арбітрів у матчі першого туру чемпіонату світу-2026 проти Аргентини, який завершився розгромною поразкою африканської команди з рахунком 0:3 .

Про це повідомляє The Athletic.

Алжирська сторона звернула увага на епізод, який стався на 32-й хвилині поєдинку, коли капітан "альбіселесте" Ліонель Мессі у боротьбі за м'яч наступив шипами на праву ногу капітана алжирців Аїсси Манді.

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Головний арбітр зустрічі поляк Шимон Марциняк зафіксував порушення правил, однак не показав аргентинцю ні прямої червоної, ні навіть жовтої картки.

Ще один супречливий момент трапився на 74-й хвилині. Півзахисник аргентинців Алексіс Мак Аллістер під час боротьби за м'яч влучив ліктем в обличчя Ібрагіму Мазі. Рефері не зафіксував фол, VAR також не переглядав епізод.

У Федерації футболу Алжиру переконані, що обидва епізоди вплинули на перебіг матчу та позбавили команду шансів нав'язати боротьбу чинним чемпіонам світу.

В іншому матчі стартового туру групи J збірна Австрії обіграла команду Йорданії з рахунком 3:1.

У другому турі Аргентина 22 червня зіграє з Австрією, а Алжир 23 червня позмагається з Йорданією.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998-го до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

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