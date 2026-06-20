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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Аргентина — Австрія: букмекери зробили прогноз на матч ЧС-2026

У першому турі аргентинці завдяки хет-трику Ліонеля Мессі розгромили Алжир, тоді як австрійці розібралися з Йорданією.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна Аргентини з футболу

Збірна Аргентини з футболу / © Associated Press

У понеділок, 22 червня, збірні Аргентини та Австрії зустрінуться в матчі другого туру групи J чемпіонату світу-2026 з футболу.

Поєдинок відбудеться на арені "AT&T Stadium" в американському Арлінгтоні. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

У першому турі групового етапу аргентинці завдяки хет-трику Ліонеля Мессі розгромили Алжир (3:0), тоді як австрійці розібралися з Йорданією (3:1).

Прогноз букмекерів на матч Аргентина — Австрія

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Аргентини. На перемогу чинних чемпіонів світу можна поставити з коефіцієнтом 1,61. Нічия — 4,00. Виграш австрійців — 6,00.

Інший поєдинок 2-го туру групи J між командами Йорданії та Алжиру відбудеться у вівторок, 23 червня, о 06:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
38
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