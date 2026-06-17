"Чиста червона картка": Мессі уникнув покарання за жорсткий фол у матчі з Алжиром на ЧС-2026

Ліонель Мессі / © Associated Press

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Під час матчу першого туру групового етапу чемпіонату світу-2026 між збірними Аргентини та Алжиру на полі стався суперечливий епізод за участю капітана "альбіселесте" Ліонеля Мессі, який оформив хет-трик і приніс своїй команді розгромну перемогу з рахунком 3:0.

Ще в першому таймі 38-річний форвард міг отримати червону картку за жорсткий фол проти капітана алжирців Аїсси Манді.

На 32-й хвилині поєдинку Лео у боротьбі за м'яч наступив супернику на литку правої ноги. Головний арбітр зустрічі поляк Шимон Марциняк свиснув фол, але не показав Мессі ні прямої червоної, ні навіть жовтої картки.

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До вашої уваги відео цього скандального епізоду, який тепер активною обговорює футбольна спільнота.

Низка уболівальників та експертів обурилися таким рішенням рефері, оскільки переконані, що він повинен був покарати лідера аргентинців прямою червоною карткою за грубе порушення правил.

Колишній захисник "Манчестер Сіті" Недум Онуоха та ексгравець збірної Венесуели і низки клубів МЛС Алехандро Морено в студії ESPN заявили, що Мессі мав бути вилучений з поля.

"Це мало бути вилучення. Там був момент, який ми пропустили. Коли гравець лежав на газоні, було видно, що Мессі занепокоївся, бо зрозумів: він щойно міг зробити щось таке, за що можуть покарати.

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Я розумію, чому арбітри пропустили цей епізод. Але якщо VAR переглянув його й сказав: "Ні, тут усе гаразд, нічого більше немає", то, на мою думку, це момент, який заслуговував на червону картку", — сказав Онуоха.

"Для Ліонеля Мессі це стовідсоткова червона картка. Вона мала бути. Це лише підсилює наратив про те, що великі гравці користуються особливим ставленням. Коли Мессі був близький до хет-трику, але воротар Люка Зідан зробив сейв, у трансляції показали усміхненого Джанні Інфантіно. Він ніби подумав: "Ох, це було близько". Це лише додає аргументів тим, хто каже: "Так, до цього хлопця ставляться інакше".

Нам навіть не потрібно дивитися стоп-кадр — уже в динаміці було видно, що це грубий фол. А після повтору стає очевидно: це дуже небезпечний фол. Хтось мав звернути на це увагу.

Чому головного арбітра Шимона Марциняка не покликали до монітора? Мессі мав отримати червону картку. Як би я не любив Ліонеля Мессі, це був незграбний і дуже небезпечний підкат. Він шипами провів по задній частині литки суперника — від коліна аж до щиколотки. За таке потрібно вилучати", — вважає Морено.

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Схожу думку висловив і журналіст The Athletic Олівер Кей.

"Попри всю свою геніальність і невгамовність, протягом своєї видатної кар'єри Мессі вже неодноразово чув від суперників — і особливо від уболівальників команд-суперниць — звинувачення в тому, що арбітри ставляться до нього поблажливіше.

Безсумнівно одне: між своїм першим і другим голами у ворота Алжиру йому пощастило. За фол проти капітана Алжиру Аїсси Манді, якому Мессі влучив у праву литку й ахіллове сухожилля, він міг отримати щонайменше жовту картку, а цілком імовірно — і червону. Проте польський арбітр Шимон Марциняк обмежився призначенням штрафного.

Це був дуже дивний епізод. Манді контролював м'яч, нікуди особливо не просувався, і в Мессі майже не було шансів відібрати його з тієї позиції. Тому такий випад шипами вперед виглядав незрозумілим, не кажучи вже про його небезпечність.

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Особливе ставлення? Щонайменше це було надто поблажливе суддівство. Найочікуванішим рішенням, мабуть, була б жовта картка, другим за ймовірністю — червона. Але Мессі точно пощастило уникнути будь-якого покарання", — резюмував журналіст.

Британський журналіст Пірс Морган також вважає, що Мессі мав бути вилучений.

"Мессі провів видатний матч минулої ночі, але його мали вилучити за цей кричущий фол шипами проти Манді з Алжиру.

Те, що він навіть не отримав жовтої картки, — просто посміховисько. Він міг зламати тому хлопцеві ногу", — написав Морган у соцмережі X.

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Фол Ліонеля Мессі проти Аїсси Манді / x.com/piersmorgan

Водночас знайшлися й ті, хто став на захист Мессі у цьому неоднозначному епізоді. Зокрема це зробив ексфорвард "Арсенала" та "Барселони" Тьєррі Анрі.

"Намір є дуже важливим, коли правильно аналізуєш такі епізоди. Якщо ще раз подивитися повтор, то чітко видно, що Ліонель зосереджений на м'ячі й намагається виконати футбольну дію, а не завдати комусь шкоди. Так, контакт був. Так, це має незграбний вигляд. Але не кожне зіткнення тягне на червону картку", — заявив Анрі.

Чимало фанатів у соцмереж з ним не погодилися. Вони впевнені, що Мессі повинен був отримати червону картку.

"Чиста червона картка, і він навіть не отримав жовту за це, навіть після перевірки VAR. Лол".

"Немає жодного шансу, що це не червона картка. Навіть сам Мессі усвідомив свою помилку. Вони навіть не дали йому жовту картку".

"Червона картка для Ліонеля Мессі, ой, вибачте, навіть жовтої картки немає. У своєму матчі гравці ПАР отримали дві червоні картки, хоча одна з них навіть не була жовтою, а фаворита ФІФА Мессі визнали невинним, дуже шкода".

Також фанати звернули увагу на те, що президент ФІФА Джанні Інфантіно з усмішкою реагував на голи Мессі у ворота алжирців, звинувативши його в прихильності до аргентинця.

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Джанні Інфантіно / © Associated Press

У соцмережах також пригадали і реакцію захисника збірної Нідерландів Вірджила ван Дейка у чвертьфіналі ЧС-2022 після того, як Мессі уникнув покарання за відверту гру рукою.

Оформивши хет-трик у матчі проти алжирців, Мессі повторив рекорд ексфорварда збірної Німеччини Мірослава Клозе за голами на чемпіонатах світу — обидва тепер мають по 16 м'ячів.

Також Мессі побив бомбардирський рекорд чемпіонатів світу, який належав Крішітану Роналду — Лео став найстаршим автором хет-трику в історії Мундіалів.

Крім того, Мессі підкорилося унікальне досягнення — аргентинець став першим футболістом в історії, який зіграв на шести чемпіонатах світу.

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В іншому матчі стартового туру групи J зустрінуться збірна Австрії обіграла команду Йорданії з рахунком 3:1.

У другому турі Аргентина 22 червня зіграє з Австрією, а Алжир 23 червня позмагається з Йорданією.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998-го до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

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