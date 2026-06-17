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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
117
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"Динамо" дізналося потенційного суперника у другому раунді кваліфікації Ліги Європи

Якщо "біло-сині" на старті відбору обіграють румунську "Університатю", то далі позмагаються з грецьким ПАОКом.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
"Динамо"

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо", яке минулого тижня вирушило на тренувальний збір до Австрії, дізналося потенційного суперника у другому раунді кваліфікації Ліги Європи сезону-2026/27.

Якщо підопічні Ігоря Костюка в першому раунді відбору здолають румунську "Університатю", то далі позмагаються з грецьким ПАОКом.

Матчі "Динамо" проти "Університаті" відбудуться 9 та 16 липня. Згідно з регламентом, перший поєдинок буде для "біло-синх" номінально домашнім, а гра-відповідь — виїзною.

Поєдинки другого раунду кваліфікації Ліги Європи відбудуться 23 і 30 липня.

Зазначимо, що в новому сезоні свої номінально домашні матчі в єврокубках "Динамо" проведе на "Арені Люблін" у польському Любліні.

Нагадаємо, у сезоні-2025/26 "Динамо" посіло четверте місце в УПЛ, встановивши клубний антирекорд за кількістю пропущених м'ячів — 36.

Столичний гранд лише втретє в історії завершив чемпіонат України без медалей.

Також "Динамо" стало володарем Кубка України, завдяки чому й кваліфікувалося до першого кваліфай-раунду Ліги Європи.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
117
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