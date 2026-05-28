"Динамо" оголосило про призначення нового тренера

Анатолій Безсмертний / © ФК Львів

Реклама

Колишній головний тренер сумської "Вікторії" Анатолій Безсмертний увійшов до тренерського штабу Ігоря Костюка в київському "Динамо".

Про це повідомив офіційний сайт "біло-синіх".

Безсмертний є вихованцем "Динамо", хоча професійну кар'єру розпочав у симферопольській "Таврії". За "Динамо" виступав у період від 1992 до 1994 року.

Реклама

Кар'єру гравця завершив влітку 2007 року, останні пів року обіймаючи посаду тренера-гравця черкаського "Дніпра". Спершу Безсмертний сконцентрувався на роботі помічника головного тренера Олександра Рябоконя, а коли той за рік залишив посаду головного тренера, очолив команду.

Протягом тренерської кар'єри працював також у футбольних клубах "Полтава", "Суми", "Полісся", "Черкащина", "Львів", "Вікторія" (Миколаївка), "Альянс" (Липова Долина), та "Вікторія" (Суми).

За інформацією "ТаТоТаке", Безсмертний допомагатиме Костюку в роботі із захисною ланкою.. Раніше цим займався Сергій Федоров, який працював у штабі Олександра Шовковського.

У сезоні-2025/26 "Динамо" посіло четверте місце в УПЛ, встановивши клубний антирекорд за кількістю пропущених м'ячів — 36.

Реклама

Столичний гранд лише втретє в історії завершив чемпіонат України без медалей.

Також "Динамо" стало володарем Кубка України, завдяки чому наступного сезону зіграє в першому відбірковому раунді Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" дізналося потенційних суперників на старті кваліфікації Ліги Європи.

Новини партнерів