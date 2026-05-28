Гороскоп на 29 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли настрій змінюватиметься буквально по годинах

Червоний мак на фоні квітучої лаванди. / © Getty Images

Сили, які опиняться в нашому розпорядженні в цей час, мають бути спрямовані лише на досягнення справді важливих та перспективних — як у професійному, так і у фінансовому сенсі, від розв’язання дрібних завдань краще відмовитися.

Потужна енергія цього часу може стати причиною внутрішньої напруженості, через яку настрій змінюватиметься буквально щогодини, викликаючи моральний дискомфорт — з ним доведеться давати раду самостійно, без сторонньої допомоги.

Овен

До можливих — і вельми великих — грошових надходжень слід поставитися максимально відповідально: незважаючи на спокусу витратити певну їх частину на приємні дрібниці, від марнотратства треба відмовитися.

Телець

Отримавши пропозицію перейти на нове місце роботи або повністю змінити рід діяльності, не поспішайте відмовлятися — спочатку все ретельно обдумайте і потім ухвалюйте остаточне рішення.

Близнята

Можливо, настав час відпустити образу на близьку людину, яку ви вже довгий час носите в собі, і помиритися з нею: негативна енергія, що її супроводжує, шкодить, насамперед, вам, залишаючи її байдужою.

Рак

Приструніть ревнощі, які відчуваєте до коханої людини: вона, навіть якщо ви не кажете їй про це, підточує ваші стосунки — не дивуйтеся, якщо через деякий час ви зрозумієте, що віддалилися одне від одного.

Лев

Ніколи не пізно виправити припущену в минулому помилку, особливо якщо вона стосується близької вам людини, головне — упокорити гордоту, яка заважає вам зробити це, і зізнатися, що ви не мали рацію.

Діва

Будь-які розбіжності необхідно вирішувати у спокійному та врівноваженому стані духу – якщо ви не відчуваєте в собі здатності владнати все миром, краще перенесіть серйозну розмову на кілька днів.

Терези

У жодному разі не можна упускати шанс значно покращити свій фінансовий стан, який випаде вам цього дня: будь-яка ситуація може таїти багато несподіваних можливостей — важливо їх оцінити.

Скорпіон

День не підходить для роздумів і — особливо! — сумнівів, навіть якщо вам здається, що ви не готові до роботи над новим проєктом, образно кажучи, вплутуйтеся в бійку, а що там до чого — розберетеся у перебігу справи.

Стрілець

Вихід із непростої ситуації, яка докучає представникам вашого знака вже досить довгий час, виявляється, в буквальному розумінні слова лежить на поверхні: залишиться тільки почати діяти.

Козоріг

Якщо у вас є справи, які ви — деякий — як тривалий, так і не дуже — час тому відклали до кращих часів, рекомендується повернути їх на порядок денний: нинішні обставини зроблять їх реалізацію легкою.

Водолій

Ухвалювати важливі рішення, особливо якщо вони стосуються особистих стосунків, можна тільки в тому разі, якщо обставини не залишать вам іншого виходу — в інших випадках краще поки що зачекати.

Риби

День — якщо не весь, то хоча б його другу половину — треба присвятити спілкуванню з друзями: така зустріч дасть змогу розслабитись та отримати позитивні емоції, які зараз цінуються особливо високо.

