- Дата публікації
-
- Категорія
- Дім
- Кількість переглядів
- 76
- Час на прочитання
- 2 хв
7 кімнатних рослин, які зроблять ваш дім неймовірно ароматним
Ароматичні свічки та дифузори — це чудово, але один із найкращих способів наповнити дім приємним ароматом — обрати натуральний варіант.
У цій добірці від Real Simple зібрані рослини — як квітучі, так і декоративно-листяні — серед яких ви точно знайдете ідеальний аромат для свого дому.
Мадагаскарський жасмин
Також відомий як стефанотіс — улюблена квітка для весільних букетів із характерним жасминовим ароматом. Добре росте як кімнатна рослина, адже потребує яскравого розсіяного світла.
Світло: яскраве, розсіяне
Полив: поливайте після підсихання ґрунту
Орхідеї каттлея
Різні сорти орхідей мають свої особливі аромати. Каттлеї під час цвітіння виділяють солодкий квітковий запах із цитрусовими нотками.
Світло: яскраве, розсіяне
Полив: раз на 7–10 днів, дощовою або кип’яченою водою
Хойя Лакуноза
Це ідеальний вибір для тих, хто шукає невибагливу рослину з приємним ароматом. Вона наповнить кімнату чудовими парфумерними нотами, а її пишне листя прикрасить будь-який простір.
Світло: непряме
Полив: коли ґрунт висохне
М’ята
Не обов’язково обирати саме квіти, щоб отримати приємний аромат у домі. Трави, як-от м’ята, теж чудово освіжають простір. Поставте горщик на кухні, щоб насолоджуватися ароматом і водночас використовувати листочки для страв чи коктейлів.
Світло: від повного сонця до напівтіні
Полив: ґрунт має залишатися вологим
Цитрусові дерева
Навіть якщо ви не живете в теплому кліматі, можна вирощувати власне цитрусове дерево вдома. Деякі сорти, наприклад лимон Мейєра або карликові апельсинові дерева, добре ростуть у приміщенні й наповнюють дім свіжим цитрусовим ароматом. Їм потрібно багато сонячного світла, а в теплу пору року бажано виносити рослини надвір.
Світло: повне сонце
Полив: коли верхній шар ґрунту (приблизно 2–3 см) висохне
Плюмерія
Ця тропічна красуня має солодкі квіти з легкими пряними, фруктовими або навіть ванільними нотами — залежно від сорту. Для гарного росту їй потрібен піщаний ґрунт і яскраве світло.
Світло: повне сонце
Полив: коли ґрунт висохне
Евкаліпт
Хочете домашню ароматерапію? Евкаліпт — чудовий варіант із деревним, свіжим ароматом.
Світло: від повного сонця до напівтіні
Полив: підтримуйте ґрунт вологим