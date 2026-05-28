7 кімнатних рослин, які зроблять ваш дім неймовірно ароматним / © Credits

Реклама

У цій добірці від Real Simple зібрані рослини — як квітучі, так і декоративно-листяні — серед яких ви точно знайдете ідеальний аромат для свого дому.

Мадагаскарський жасмин

Мадагаскарський жасмин / © Getty Images

Також відомий як стефанотіс — улюблена квітка для весільних букетів із характерним жасминовим ароматом. Добре росте як кімнатна рослина, адже потребує яскравого розсіяного світла.

Світло: яскраве, розсіяне

Реклама

Полив: поливайте після підсихання ґрунту

Орхідеї каттлея

Орхідеї каттлея / © Credits

Різні сорти орхідей мають свої особливі аромати. Каттлеї під час цвітіння виділяють солодкий квітковий запах із цитрусовими нотками.

Світло: яскраве, розсіяне

Полив: раз на 7–10 днів, дощовою або кип’яченою водою

Реклама

Хойя Лакуноза

Хойя Лакуноза / © Credits

Це ідеальний вибір для тих, хто шукає невибагливу рослину з приємним ароматом. Вона наповнить кімнату чудовими парфумерними нотами, а її пишне листя прикрасить будь-який простір.

Світло: непряме

Полив: коли ґрунт висохне

М’ята

М’ята / © Credits

Не обов’язково обирати саме квіти, щоб отримати приємний аромат у домі. Трави, як-от м’ята, теж чудово освіжають простір. Поставте горщик на кухні, щоб насолоджуватися ароматом і водночас використовувати листочки для страв чи коктейлів.

Реклама

Світло: від повного сонця до напівтіні

Полив: ґрунт має залишатися вологим

Цитрусові дерева

Цитрусові дерева / © Credits

Навіть якщо ви не живете в теплому кліматі, можна вирощувати власне цитрусове дерево вдома. Деякі сорти, наприклад лимон Мейєра або карликові апельсинові дерева, добре ростуть у приміщенні й наповнюють дім свіжим цитрусовим ароматом. Їм потрібно багато сонячного світла, а в теплу пору року бажано виносити рослини надвір.

Світло: повне сонце

Реклама

Полив: коли верхній шар ґрунту (приблизно 2–3 см) висохне

Плюмерія

Плюмерія / © Credits

Ця тропічна красуня має солодкі квіти з легкими пряними, фруктовими або навіть ванільними нотами — залежно від сорту. Для гарного росту їй потрібен піщаний ґрунт і яскраве світло.

Світло: повне сонце

Полив: коли ґрунт висохне

Реклама

Евкаліпт

Евкаліпт / © Credits

Хочете домашню ароматерапію? Евкаліпт — чудовий варіант із деревним, свіжим ароматом.

Світло: від повного сонця до напівтіні

Полив: підтримуйте ґрунт вологим

Новини партнерів