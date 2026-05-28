Які продукти не можна класти до холодильника: експерт назвав головні помилки

За спекотної погоди багато людей намагаються заховати до холодильника майже всі продукти, щоб вони довше залишалися свіжими. Однак деякі овочі, зелень та навіть хліб від низьких температур можуть лише втратити смак, текстуру або почати псуватися швидше.

Про це повідомило видання Express.

Експерт з побутової техніки Метью Глінн із компанії Hisense пояснив, що неправильне зберігання продуктів не лише впливає на їхню якість, а й може призводити до зайвого споживання електроенергії. За його словами, чимало популярних продуктів краще почуваються саме за кімнатної температури.

Одним із таких продуктів є помідори. Багато людей після купівлі одразу кладуть їх до холодильника, особливо влітку. Втім, холод змінює структуру томатів — вони стають борошнистими та менш ароматними. Експерт радить тримати їх у затіненому місці на кухні, щоб вони зберігали смак і соковитість.

Ще один продукт, який не варто поспішати охолоджувати — авокадо. Якщо покласти його до холодильника надто рано, плід може залишитися недостиглим. Фахівець рекомендує тримати його за кімнатної температури доти, доки він не стане трохи м’яким. Лише після цього його можна охолодити на кілька днів, щоб продовжити термін зберігання.

Не люблять холодильник також картопля і цибуля. Через низькі температури крохмаль у картоплі починає перетворюватися на цукри, що впливає на смак і може прискорити псування продукту. Цибуля ж у холодильнику накопичує вологу, через що швидше розм’якшується і може вкриватися пліснявою. Їх радять зберігати окремо одне від одного у прохолодному темному місці з гарною вентиляцією.

Схожа ситуація і з часником. Охолодження може провокувати його передчасне проростання і погіршення смаку. Найкраще тримати часник у повітропроникному контейнері поза холодильником.

Фахівець також застеріг від зберігання в холодильнику хліба. Попри поширену думку, в холоді він черствіє навіть швидше. У спеку хліб рекомендують залишати у хлібниці або заморожувати скибочки для подальшого використання.

До списку продуктів, які краще не охолоджувати, потрапив і свіжий базилік. Холодне повітря пошкоджує листя рослини — воно темніє та в’яне. Щоб зелень довше залишалася свіжою, її радять зберігати в банці з водою за кімнатної температури подібно до букета квітів.

Останнім у переліку стала оливкова олія. За словами експерта, в холодильнику вона густіє та втрачає частину смакових властивостей. Щоб зберегти консистенцію та якість продукту, пляшку краще тримати у прохолодному темному місці.

