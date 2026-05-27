ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
391
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 28 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна зосередитися на минулому

День, коли можна — зрозуміло, на якийсь час — забути про сьогодення і майбутнє, зосередившись на минулому.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Квіти на тлі зеленої трави

Квіти на тлі зеленої трави

Думки про нього можуть набути найрізноманітнішого вигляду: комусь захочеться поспілкуватися з людиною, яка нині вже не посідає важливого місця в нашому житті, а хтось — просто зануриться у спогади про час, коли, як нині здається, все було набагато краще, ніж зараз.

У будь-якому разі події минулих років дадуть нам важливу підказку про те, як вчинити сьогодні — не варто її ігнорувати.

Овен

Якщо мета, яку ви перед собою поставили, незважаючи на численні зусилля з вашого боку, не тільки не наближається, а й віддаляється, можливо, є сенс змінити її на іншу — більш реальну.

Телець

Настав час ухвалити важливе рішення, яке ви — з найрізноманітніших причин — уже довго відкладаєте на потім: якщо не зробити цього сьогодні, вже завтра в ньому не буде сенсу — воно втратить свою актуальність.

Близнята

День якнайкраще підходить для поліпшення стосунків із близькими людьми — для того, щоб досягти цілей у житті та професії, важливо, щоб атмосфера в домі була спокійною і доброзичливою.

Рак

Представникам вашого знака небажано братися за роботу над новими справами і — особливо — підписувати фінансові документи: як перше, так і друге замість успіху призведе до втрат.

Лев

Сьогодні представникам знака, незважаючи на їхню комунікабельність, бажано якомога менше спілкуватися з оточенням — так вам вдасться зберегти максимально доброзичливі стосунки з ними.

Діва

Старий конфлікт, який колись ледь не зруйнував стосунки з коханою людиною, подібний до скелета в шафі, який, випавши звідти, будь-якої миті може знову загострити атмосферу — настав час його завершити.

Терези

Не варто доводити свою правоту співрозмовникам що б не сталося: по-перше, вам це однаково не вдасться, а, по-друге, великодушно залиште за ними право на власну думку — це буде справедливо.

Скорпіон

Спогади про минуле, викликані появою людини, з якою ви давно не бачилися, можуть сколихнути не найприємніші спогади, тому не варто псувати собі настрій, занурюючись у нього.

Стрілець

Від роботи над новими проєктами представникам вашого рішучого знака сьогодні краще відмовитися — надто велика ймовірність серйозної помилки, тому краще довести до ладу ті, що були розпочаті раніше.

Козоріг

Не варто засмучуватися через події, які можуть здатися вам неприємними: сьогодні вам забракне об’єктивних даних, які дали б змогу оцінити їх гідно, а вже завтра ви про них і не згадаєте.

Водолій

Зірки наполегливо рекомендують вам згадати про людину, з якою ви — з найрізноманітніших причин — давно не спілкувалися: цього дня саме від неї ви зможете дізнатися дуже важливу для себе інформацію.

Риби

У будь-якій ситуації, якої б сфери життя вона не стосувалася, не можна залишатися бездіяльним: навіть невеликий крок, зроблений у напрямі до поставленої вами мети, кращий за роздуми і мудрування на дивані.

Читайте також:

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
391
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie