Від "Барбігеймера" до "Залаштунків": топ інтернет-феноменів, що вирвалися за межі мережі

Сьогодні межа між цифровим простором і фізичною реальністю стала настільки прозорою, що ми вже не помічаємо, як черговий мем стає фундаментом для багатомільйонних блокбастерів чи модних революцій, а горор-образи кріпіпасти з нішевих форумів перекочовують в наші сни. У цій добірці ми зібрали найгучніші інтернет-феномени, які потужно вийшли «в офлайн».

1. Minecraft

Minecraft — це, певно, наймасштабніший приклад того, як відеогра перестала бути просто розвагою і перетворилася на універсальну мову проєктування, навчання та творчості. Створена на початку 2010-х шведським програмістом Маркусом Перссоном (Notch), ця інді-гра з візуальним стилем «низької деталізації» довела, що свобода дій і нескінченні ресурси важать куди більше за фотореалістичну графіку. Вихід феномену за межі екранів відбувся одразу в кількох вимірах:

Освіта: Minecraft став офіційним інструментом у багатьох школах по всьому світу. Завдяки спеціальній версії Education Edition діти вивчають хімію, історію, програмування та архітектуру, будуючи моделі молекул або відтворюючи античні міста.

Архітектура: Гра змінила те, як ми сприймаємо дизайн. Реальні архітектори використовують її для візуалізації міських просторів, а проєкт ООН Block by Block залучає мешканців бідних районів до планування своєї території за допомогою інструментів гри.

Попкультура: Вийшли тисячі найменувань мерчу Minecraft — від тематичних фігурок LEGO до колекцій одягу та книжок, що стали бестселерами. А минулого року гра, в якій кожен може побудувати власний всесвіт, перетворилася на яскравий блокбастер із Джеком Блеком та Джейсоном Момоа у головних ролях.

Minecraft навчив мільйони людей бути творцями, а не просто споживачами контенту, зробивши будівництво з віртуальних кубів новою формою інтелектуального дозвілля.

2. Wordle

Якщо вже зайшла мова про інтелектуальне дозвілля, то не можна не згадати гру Wordle. Ця проста браузерна гра в слова, створена 2021-го програмістом Джошем Вордлом для своєї дівчини, стала глобальною культурною залежністю.

Wordle — мінімалістична головоломка, де потрібно вгадати слово з п’яти літер. Її геніальність полягала в можливості ділитися результатом у соцмережах за допомогою кольорових квадратиків без спойлерів. Феномен настільки швидко вийшов за межі мережі, що про гру почали писати провідні світові медіа, а згодом корпорація The New York Times викупила її за семизначну суму. Гра Wordle, чиї версії різними мовами, включно з українською, почали з’являтися одна за одною, змінила звички людей: повернула моду на щоденні інтелектуальні розваги, стала темою для обговорення на телешоу та в офісах, а також породила цілу хвилю аналогічних ігор (від музичних до географічних).

3. Жабеня Пепе

Історія жабеняти Пепе (Pepe the Frog) — найхимерніша та найповніша траєкторія того, як цифровий образ може змінити реальний світ, вирвавшись із-під контролю свого творця. Почавши свій шлях у 2005 році як персонаж розслабленого андерграундного коміксу Boy’s Club автора Метта Ф’юрі, жабеня Пепе спочатку став просто символом легкої меланхолії та пофігізму на форумах 4chan та Reddit. А вихід за межі мережі відбувся у 2010-х, коли образ Пепе пройшов через кілька радикальних трансформацій:

Символ протесту та політики: Під час президентських виборів у США 2016 року Пепе несподівано став обличчям руху ультраправого руху «альт-райт» та частиною передвиборчих мемів. Ситуація зайшла настільки далеко, що жабеня було офіційно занесене до списку символів ненависті.

Битва за інтелектуальну власність: Метт Ф’юрі, обурений використанням свого героя радикалами, розгорнув масштабну юридичну кампанію. Він буквально «поховав» Пепе в коміксі, а потім через суди змусив видалити образ жабеняти з ультраправих маніфестів та книжок. Це стало прецедентом того, як автор намагається повернути контроль над мемом, що став народним надбанням.

Глобальний ідол демократії: Дивовижним чином у 2019-2020 роках Пепе «переродився» під час протестів у Гонконзі. Тамтешні активісти сприйняли його як символ опору системі, малюючи жабеня в касках та з парасольками. Для них він був не «символом ненависті», а просто впізнаваним обличчям молодого покоління, що бореться за свої права.

Сьогодні Пепе — це значно більше, ніж просто картинка. Це складний культурний артефакт, що встиг побувати в центрі великої політики, судових процесів та вуличних протестів. Він довів, що в епоху інтернету значення символу визначає не автор, а спільнота, яка його використовує.

4. Dogecoin: мем-валюта

Меми можуть впливати не лише на політику, а й на економіку. Приклад цьому — феномен Dogecoin, мему, що став реальним фінансовим інструментом. Dogecoin у 2013-му створив програміст із Портленда Біллі Маркус на основі мему з собачкою породи сіба-іну (реального песика, чиє фото стало основою мему, звали Кабосу). Створена як пародія на біткоїн, криптовалюта Dogecoin завдяки підтримці Ілона Маска та мільйонів користувачів Reddit перетворилася на реальний актив. Сьогодні «догі» — не просто картинка в інтернеті, а спосіб оплати товарів (наприклад, у Tesla), фінансування благодійних проєктів і символ того, що цифрова спільнота може диктувати умови традиційним банкам.

5. «Барбігеймер» та Barbiecore: коли меми задають фешнтренди

Феномен «Барбігеймера» — приклад того, як інтернет-спільнота здатна самотужки створити маркетингову подію десятиліття. Те, що починалося як серія іронічних мемів про одночасний вихід в прокат радикально несхожих стрічок — «Барбі» Ґрети Ґервіґ та «Оппенгеймера» Крістофера Нолана, — переросло у глобальний культурний зсув. Глядачі по всьому світу влаштовували подвійні кіномарафони, поєднуючи екзистенційну драму з рожевим неоновим святом. Це не просто врятувало кінопрокат після пандемічного застою, а й перетворило похід до кінотеатру на форму масового перформансу, де цифровий жарт став причиною реальних черг та мільярдних касових зборів.

Паралельно з кінотеатральною лихоманкою інтернет захопила естетика Barbiecore, яка миттєво вийшла за межі соціальних мереж на вулиці міст та подіуми високої моди. Рожевий колір став символом іронічного інтелектуального фемінізму та радикального самовираження, змусивши світові бренди терміново переглянути й переформатувати свої колекції.

6. «Core-естетика»: не лише Барбі

Якщо Barbiecore став частиною «Барбігеймера», то суфікс -core як такий — це глобальний інтернет-феномен, що повністю перекроїв індустрію моди та дизайну. Такі стилі як Cottagecore (романтизація сільського життя) або Gorpcore (використання туристичного спорядження в місті) на подіуми Мілана та Парижа формально вивели дизайнери, але фактично зробили це алгоритми TikTok, які завірусили цю естетику. Це приклад того, як мікротренди з мережі стають макроекономічним фактором для світових брендів одягу і аксесуарів рівня Gucci чи The North Face.

7. Слендермен: від інтернет-фольклору до реальних кримінальних хронік

Слендермен (Тонка людина) став першим масштабним прикладом «цифрового міфу», який зумів породити справжній масовий психоз поза межами мережі. Створений у 2009 році Еріком Кнудсеном для конкурсу фотошоп-жахів, цей безликий високий чоловік у чорному костюмі миттєво перетворився на головного героя кріпіпаст, відеоігор та аматорських серіалів. Його популярність довела, що колективна творчість інтернету здатна генерувати сучасних монстрів, які за рівнем впливу не поступаються класичному Дракулі чи Франкенштейну.

Проте феномен Слендермена набув трагічного забарвлення, коли вигадана історія призвела до реального насильства. У 2014 році в штаті Вісконсин дві 12-річні дівчинки скоїли замах на вбивство своєї подруги, стверджуючи, що на це їх підштовхнув Слендермен, аби вони могли стати його «послідовницями». Цей шокувальний інцидент перетворив інтернет-мем на об’єкт серйозних соціологічних досліджень та судових дебатів про вплив цифрового контенту на психіку підлітків.

Утім, ця трагічна історія не знищила міф про Слендермена: у 2018 році студія Sony Pictures випустила повнометражний горор «Слендермен», який, попри змішані відгуки критиків, офіційно ввів інтернет-персонажа до пантеону класичних кіномонстрів. А документальна стрічка від HBO «Остерігайтеся Слендермена» (2016) дослідила не лише згадану кримінальну справу, а й саму природу цифрового фольклору. Таким чином, Слендермен став першим «вірусним» монстром, який пройшов повний цикл: від аматорського колажу на форумі до головної ролі у голлівудському блокбастері та об’єкта глибокого соціологічного кінодослідження.

8. SCP Foundation: найбільший у світі проєкт колективної творчості

Феномен SCP за масштабом впливу стоїть поряд зі Слендерменом. SCP Foundation — це вигадана таємна організація, навколо якої тисячі авторів по всьому світу створюють «документи» про аномальні об’єкти. З онлайн-форуму цей проєкт переріс у сотні відеоігор (наприклад, Control від Remedy багато в чому натхненний саме SCP), короткометражних фільмів, настільних ігор та артбуків.

9. Рейк: попкультурний монстр, який «виріс» з форумів

Рейк (The Rake) став одним із перших і найбільш життєздатних «криптидів» епохи інернет-фольклору, з’явившись у середині 2000-х на платформі 4chan. Ця людиноподібна істота з блідою шкірою, довгими пазурами та порожнім поглядом була сконструйована як колективний міф: користувачі створювали псевдодокументальні свідчення про Рейув, що нібито датуються ще XII століттям. Феномен Рейка полягає в тому, що він ідеально експлуатує страх перед «незваним гостем» у власній спальні, через що тисячі людей у реальному житті почали повідомляти про нічні зустрічі з цією моторошною істотою, яка сидить біля їхнього ліжка.

Популярність Рейка швидко вийшла за межі текстових кріпіпаст. Він став джерелом натхнення для безлічі відеоігор, як-от The Rake: Hostel чи Eyes, а у 2018 році отримав власну однойменну екранізацію. На відміну від містичного Слендермена, Рейк сприймається як біологічна аномалія, що робить його ще більш «приземленим» і лякаючим.

10. Backrooms: від інтернет-горору «лимінальних просторів» до фільму культової студії A24

Анонімні горор-розповіді в мережі здатні породжувати архетипи і міфи, які десятиліттями тримають у напрузі мільйони людей. І це навіть не завжди розповіді про якихось конкретних монстрів, як-от Слендермен чи Рейк, — як виявилося, щоб налякати весь світ, іноді достатньо однієї пустої жовтої кімнати, фото якої мимоволі викликає відчуття непозбувної тривоги.

Йдеться про кріпіпасту Backrooms (Залаштунки) — мабуть, найпотужніший сучасний приклад того, як інтернет-спільнота може з нуля створити цілий всесвіт, що базується на підсвідомих страхах перед дезорієнтацією та порожніми, «неправильними» просторами.

Усе почалося з однієї фотографії порожнього офісу з жовтими шпалерами на форумі 4chan у 2019 році. Користувачі миттєво доповнили зображення концепцією «випадання» з реальності (noclip) у нескінченний лабіринт однотипних кімнат, де час не має значення, а дзижчання люмінесцентних ламп стає єдиним супутником. Цей феномен, що отримав назву лімінальні простори (від limen — «поріг»), породив тисячі ігор та відео, але справжнім проривом стала робота 16-річного Кейна Парсонса (YouTube-блогер Kane Pixels), чия серія короткометражок на YouTube набрала сотні мільйонів переглядів, перетворивши аматорську кріпіпасту на складну науково-фантастичну міфологію. Вихід феномену за межі мережі став остаточним, коли культова студія A24 оголосила про створення повнометражного фільму «Backrooms: Залаштунки». Режисером став сам Кейн Парсонс, що стало безпрецедентним випадком у Голлівуді: юний візіонер із YouTube очолив масштабний кінопроєкт за власною цифровою ідеєю.

За сюжетом продавець меблів на ім’я Кларк (оскарівський номінант Чиветел Еджіофор) у порожнечі покинутого магазину натрапляє на вхід Backrooms, і цей лабіринт нескінченних кімнат затягує його все глибше й глибше. На пошуки Кларка вирушає його психотерапевтка Мері (цьогорічна оскарівська номінантка Ренате Рейнсве), якій знадобиться весь її професійний досвід, щоб самій не піддатися гнітючий атмосфері цього моторошного місця. А побачити «Backrooms: Залаштунки» на великому екрані ми зможемо вже з 28 травня, коли фільм вийде в кінотеатрах України.

