Наступна ціль — "Нафтогаз": експерт попередив про зміну тактики російських обстрілів

Один з ударів РФ по об’єктах «Нафтогазу» / © НАК "Нафтогаз України"

Реклама

Цього року російські війська продовжать завдавати ударів по об’єктах «Нафтогазу», щоб вибити газову генерцію.

Про це заявив заступник директора Асоціації енергетичних і природних ресурсів України Андрій Закревський, передають Новини.LIVE.

За його словами, удари по НАК «Нафтогаз» були прогнозованими.

Реклама

«Те, що вони битимуть передусім по Нафтогазу цього року, я передбачав ще рік тому. Якщо подивитися, навіть публікації були, я сказав, що „Нафтогаз“ (після електрогенерації — Ред.) буде наступний», — каже Закревський.

Він пояснив, що на об’єктах компанії тримається газова та газоелектрична генерація, а замінників газу зараз немає.

Тому енергетик закликав продовжувати імпорт газу, адже це не лише додаткові обсяги, а й елемент безпеки через диверсифікацію маршрутів постачання.

«Ця зима показала, що імпорт — це не лише кубічні метри газу, які ми спалюємо на тепло чи перетворюємо в електроенергію тоді, коли це нам потрібно, а імпорт — це ще й додаткові безпекові речі. Тобто коли у тебе є диверсифікація, не тільки коли тебе б’ють „Орешніками“, там по Білгород-Дністровському чи по іншому підземному сховищу газу. Сама труба імпорту — це додаткове джерело і розпорошує на сотні погонних кілометрів газогонів постачання газу. Це дозволяє нам змінювати маршрути. Коли у тебе є п’ять додаткових маршрутів з імпорту, це ще й додаткові тиски», — підсумував він.

Реклама

Нагадаємо, що у травні російські війська регулярно здійснювали масовані атаки по нафтогазових об’єктах Групи Нафтогаз у Харківській і Полтавській областях.

Новини партнерів