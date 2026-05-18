РФ б’є балістикою по об’єктах «Нафтогазу» на Дніпропетровщині, є руйнування. / © Група Нафтогаз

Пізно увечері 18 травня, російські війська вдруге за добу атакували об’єкти Групи «Нафтогаз» на Дніпропетровщині.

Про це передає пресслужба «Нафтогазу».

«Чергова масована російська атака на об’єкти інфраструктури Групи Нафтогаз. Ворог активно застосовує балістичне озброєння», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що війська РФ завдали удару трьома балістичними ракетами по активах Групи на Дніпропетровщині.

«Є пошкодження та руйнування. Оцінити їхній масштаб можна буде лише після відбою тривоги. Найголовніше — станом на цю хвилину персонал атакованих об’єктів не постраждав», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

На місцях працюють усі відповідні служби. Триває моніторинг безпекової ситуації та уточнення наслідків атак.

У «Нафтогазі» нагадали, що протягом вчорашнього дня та цієї ночі майже безперервно тривали атаки дронами на об’єкти компанії.

Нагадаємо, що 13 травня російські війська знову атакували інфраструктуру «Нафтогазу» одразу в кількох регіонах України.

