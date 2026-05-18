Росія влаштувала 16-годинний ракетний терор у великому місті: Жданов попередив про небезпеку і назвав наступну ціль

Росія завдала наймасованішого удару по Дніпру від початку повномасштабної війни. На місто випустили загалом 16 ракет різного типу та майже 150 безпілотників. Атака тривала вдень і посилилася вночі — безперервно понад 16 годин.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua пояснив, чим була особлива ця атака, яку тактику застосував ворог, куди насправді цілила РФ, коли можуть повторитися такі удари та яке місто може стати наступною ціллю.

Чому удар по Дніпру був особливим

За словами Жданова, ця атака стала безпрецедентною для міста за масштабами та тривалістю. Водночас, на його думку, річ вже не в накопиченні озброєння до символічних дат, зокрема до 9 травня.

«Я думаю, що тут річ вже не в накопиченні на 9 травня. "Шахедів" вони використовують загалом звичайну кількість. 500 "Шахедів" вони можуть собі дозволити, за 2–3 дні вони таку кількість можуть накопичити», — пояснив Жданов.

Куди цілила Росія

Значна частина ударів у Дніпрі припала на промислову зону, яка часто потерпає від атак. Однак, на думку Жданова, головною ціллю були не самі виробничі потужності.

За його словами, РФ дедалі частіше застосовує касетні боєприпаси, зокрема у Дніпрі, оскільки фугасних бойових частин у неї менше.

«Фугасних частин менше, ніж касетних. Вони дуже рідко використовували в касетному варіанті ці ракети. І їх залишилось, я думаю, багато», — каже Жданов.

Головною метою таких ударів експерт називає максимальну кількість жертв серед цивільних і руйнування інфраструктури.

«Касетний боєприпас дає гарантії того, що жертв серед населення буде набагато більше, ніж за умови фугасного використання. Касета призначена для ураження відкрито розташованої живої сили та неброньованої техніки», — пояснив він.

Внаслідок атаки РФ по Дніпру у ніч проти 18 травня сталося багато пожеж і «прильотів» в кількох районах міста, влучання в багатоповерхівки, житлові будинки. Постраждало 23 людини, серед них троє дітей, зокрема п’ятимісячний хлопчик.

У ніч проти понеділка російська армія також атакувала безпілотниками Одесу. Внаслідок удару значних пошкоджень зазнали житлові будинки.

Чому саме Дніпро стало ціллю РФ

На думку Жданова, Росія вважає Дніпро одним із ключових тилових хабів української армії, тому й намагається бити по промислових районах.

«Російська Федерація вважає, що там у нас тиловий хаб для наших Сил оборони. Тому вони намагаються максимально рознести промзону», — зазначив він.

Експерт нагадав про масовані атаки на Кривий Ріг, де, за його словами, росіяни намагалися знищити нафтопереробне підприємство. Водночас він припустив, що під загрозою можуть опинитися й інші міста.

Яке місто може стати наступною ціллю РФ

Жданов вважає, що після Дніпра РФ може посилити атаки на Суми, Чернігів або Запоріжжя.

«Я так думаю, що зараз Суми теж намагаються відстрілювати, іноді Чернігів. Скоріш за все, можуть початися обстріли і того ж Запоріжжя. Що менше в них буде успіхів на Гуляйпільському напрямку, вони можуть перенести зусилля і туди», — припустив він.

Водночас експерт зауважив, що у Росії наразі, ймовірно, не вистачає ресурсу для одночасних масованих ударів по кількох містах.

«Російській Федерації не вистачає ресурсу для того, щоб одночасно завдавати масованих ударів по декількох містах. Бачите, вони обирають», — пояснив Жданов.

Нова тактика РФ: хвилі дронів і ракет

Однією з особливостей удару по Дніпру стала його тривалість — атака йшла хвилями протягом усього дня та ночі. За словами Жданова, це класична тактика прориву систем протиповітряної оборони.

«Це класика пробиття. Як пише військова наука, як пробивається протиповітряна оборона противника. Коли хвилями ідуть хвилями одна за одною, противник не встигає переоснастити, перезарядити систему ППО, і вона перевантажується», — пояснив він.

Масований ракетний удар по Києву

Нагадаємо, у ніч проти 14 травня Росія масовано вдарила по Україні. Ворог випустив 56 ракет і 675 БпЛА. Основною ціллю удару став Київ. Зокрема РФ вдарила по Києву ракетою Х-101, що призвело до обвалу під’їзду та загибелі 24 людей.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що наразі Україна переживає найбільші удари, адже російська армія вже кілька діб поспіль проводить масштабні атаки.

