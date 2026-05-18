Алан Бадоєв розсекретив деталі стосунків з Максом Барських: "Ми скандалимо й посилаємо один одного"

Макс Барських та Алан Бадоєв

Український режисер Алан Бадоєв відверто висловився про стосунки з Максом Барських, з яким працює вже майже 20 років.

Їхній творчий тандем зародився ще після «Фабрики зірок-2». За цей час вони пережили і шалений успіх, і непрості моменти. Попри багаторічну співпрацю, між ними досі виникають суперечки. Втім, саме щирість у спілкуванні, каже Бадоєв, і допомагає зберігати зв’язок. Режисер не приховує: у стосунках із Барських буває по-різному. Але головне — взаємна повага, яка не зникає навіть після конфліктів.

«Це вже 19-й рік нашої співпраці. Тому ми й скандалимо, й посилаємо один одного. Але дуже любимо один одного», — з усмішкою поділився Бадоєв у коментарі для «Туру зірками».

Макс Барських та Алан Бадоєв / © instagram.com/alanbadoev

Режисер також натякнув, що їхній творчий союз тримається не лише на роботі, а й на справжній дружбі, перевіреній роками. Саме тому, попри емоційні моменти та напружений графік, вони продовжують створювати спільні проєкти й залишаються одними з найуспішніших у шоубізнесі.

