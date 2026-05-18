Гайтана вперше виправдалася після скандалу через гонорар у 20 тисяч євро за благодійний концерт

Співачка Гайтана пояснила, чому запросила гонорар у розмірі 20 тисяч євро за участь у благодійному концерті «Нашебачення».

Так, днями довкола артистки розгорівся гучний скандал. Гуморист Василь Байдак розповів, що проєкт «Нашебачення», де збирають кошти на підтримку ЗСУ, кликав Гайтану, аби та виступила серед інших зірок. Проте домовитися не вдалося, оскільки артистка запросила гонорар у розмірі 20 тисяч євро.

Гайтана у своєму Instagram пояснила свою позицію. Виконавиця говорить, що особисто з нею ніхто не спілкувався і не обговорював благодійну місію проєкту. Натомість вся комунікація велась через її концертного директора. Артистка говорить, що у листуванні теж не йшлося про підтримку ЗСУ. Тож, її команда надіслала стандартне повідомлення із вказаною ціною.

«Зі мною особисто ніхто не спілкувався. Не було жодного повноцінного дзвінка чи обговорення проєкту, його місії, організаторів, формату або цілей збору коштів. Комунікація обмежилася коротким повідомленням моєму концертному директору без жодних деталей. У переписці навіть не йшлося про підтримку ЗСУ», — говорить артистка.

Гайтана також зізналась, що під час війни з’явилось чимало псевдоініціатив, коли організатори говорять про благодійність, а на ділі виявилось, що проєкт про заробіток. За словами артистки, вона вже стикалась із таким негативним досвідом. Тож, тепер ретельніше відшліфовує такі проєкти. А у повідомленні, де її кликали на «Нашебачення», інформація не була подана у повній мірі.

«Сума, озвучена у переписці, — була стандартною робочою відповіддю концертного директора на неповний запит без необхідних деталей та включала стандартний гонорар, витрати на музикантів, переїзди і тощо», — підсумувала артистка.

Нагадаємо, 7 травня у Києві відбулося «Нашебачення», де збирали кошти на підтримку ЗСУ. У заході взяла участь співачка Даша Астаф’єва, яка вперше заспівала українською хіт «Веревки».

