Гламур
656
2 хв

Сергій Притула різко відреагував на критику LELÉKA після дев’ятого місця на "Євробаченні-2026"

Громадський діяч звернувся до LELÉKA після фіналу "Євробачення-2026".

Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Сергій Притула й Leléka

Громадський діяч Сергій Притула публічно підтримав співачку LELÉKA після її виступу на «Євробаченні-2026», де Україна посіла дев’яте місце.

Після фіналу конкурсу в Мережі з’явилося чимало суперечок щодо результату України. Втім, Притула різко висловився проти критики артистки та закликав українців підтримувати своїх представників на міжнародній сцені.

У дописі в Threads він пригадав випадок із «Євробачення-2017» у Києві, коли представник Іспанії Манель Наварро посів останнє місце у фіналі. За словами Притули, попри провальний результат, вдома артиста зустрічали оплесками й підтримкою, а не гейтом.

«Представник Іспанії Манель Наварро зайняв останнє, 26-те місце. І так, його потім довго "травили" за цю поразку (але треба враховувати, що він каталонець, тому не все так однозначно). Коли Манель прилетів у Барселону, в аеропорту його зустріли тисячі людей з оплесками і підтримкою! А не "о, Боже, не вийде у фінал" чи "о, Боже, не виграє/не ввійде в 10-ку". Тому я категорично не сприймаю цькування людини, яка виграла нацвідбір та гідно представила країну на "Євробаченні"!» — наголосив зірка.

Допис Сергія Притули

Також волонтер подякував LELÉKA за гідний виступ від України і назвав її участь у конкурсі «культурною дипломатією вищого рівня». До слова, сама українська представниця вже повідомила, що повертається з Австрії додому після завершення конкурсу у Відні.

«Місце — байдуже. Головне — не соромно! Дякую Leléka за приємні емоції і за культурну дипломатію вищого рівня! Успіхів у подальшому!», — написав Сергій.

Нагадаємо, нещодавно LELÉKA прокоментувала свій виступ у гранд-фіналі «Євробачення-2026» і зізналася, чи задоволена собою.

war1616
12:13, 2026.05.18
Будь-яке місце крім 1-го не має жодного значення... 2ге чи 9те - яка різниця? З'...
