У кедах і прозорій сукні від Chanel: Крістен Стюарт вийшла на доріжку в Каннах
36-річна акторка та режисерка Крістен Стюарт відвідала кінофестиваль у Каннах.
Крістен позувала на фотоколі, а потім і на червоній доріжці перед показом фільму «Повний Філ» на 79-му міжнародному кінофестивалі у Каннах.
Це французька чорна комедія режисера Кантена Дюп'є. За сюжетом багатий американський промисловець Філіп Дум вирушає у поїздку до Парижа, сподіваючись налагодити стосунки зі своєю дорослою дочкою Медлін. Але їхній відпочинок перетворюється на низку катастроф.
Крістен Стюарт з'явилася на доріжці в червоній напівпрозорій сукні максі в принт від Chanel, яку поєднувала з чорними кедами, відмовившись від ненависних акторкою підборів. Чорні кеди Ruby Brown 3306 Dames Стюарт поєднувала з білими шкарпетками.
Також ми звернули увагу на нову зачіску акторки. Тепер волосся Крістен натурального відтінку, а стрижка коротка. У макіяжі зірка наголосила на червоних губах до тону сукні.
На фотоколі акторка з'явилася у прозорому спідничному костюмі теж від Chanel та чорно-білих брудних кедах від Nike.