У квітковій сукні і мюлях з бантами: Діана Крюгер в оригінальному ансамблі зʼявилася на Каннському кінофестивалі

Діана Крюгер / © Associated Press

Діана Крюгер продемонструвала екстравагантний аутфіт на червоній доріжці у третій день Каннського кінофестивалю.

Акторка з’явилася перед фотокамерами в ансамблі з колекції осінь-зима 2026 від бренду Givenchy. Вбрання складалося з асиметричної золотої мінісукні з квітковою вишивкою пастельних відтінків і драпуванням та драматичної зеленої накидки, яку вона зав’язала на шиї.

Лук Крюгер доповнила мюлями з квадратними носками і бантами з такої самої тканини, як сукня.

Діана зробила цікаву зачіску з кісками, які вона закріпила ззаду, макіяж з помадою кольору запорошеної троянди, ніжний манікюр і червоний педикюр. Вуха вона прикрасила розкішними золотими сережками з камінням, а руки — гарними золотими браслетами з квітами і птахами, а також каблучкою з великим каменем.

Нагадаємо, Діана Крюгер прийшла на івент у вбранні від британського бренду Erdem, яке складалося з гламурного атласного топу зі стразами, бантами і декольте та довгої спідниці з пір’я.

