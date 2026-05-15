- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 191
- Час на прочитання
- 1 хв
У квітковій сукні і мюлях з бантами: Діана Крюгер в оригінальному ансамблі зʼявилася на Каннському кінофестивалі
49-річна акторка обрала для своєї появи на червоній доріжці образ від Givenchy.
Діана Крюгер продемонструвала екстравагантний аутфіт на червоній доріжці у третій день Каннського кінофестивалю.
Акторка з’явилася перед фотокамерами в ансамблі з колекції осінь-зима 2026 від бренду Givenchy. Вбрання складалося з асиметричної золотої мінісукні з квітковою вишивкою пастельних відтінків і драпуванням та драматичної зеленої накидки, яку вона зав’язала на шиї.
Лук Крюгер доповнила мюлями з квадратними носками і бантами з такої самої тканини, як сукня.
Діана зробила цікаву зачіску з кісками, які вона закріпила ззаду, макіяж з помадою кольору запорошеної троянди, ніжний манікюр і червоний педикюр. Вуха вона прикрасила розкішними золотими сережками з камінням, а руки — гарними золотими браслетами з квітами і птахами, а також каблучкою з великим каменем.
Нагадаємо, Діана Крюгер прийшла на івент у вбранні від британського бренду Erdem, яке складалося з гламурного атласного топу зі стразами, бантами і декольте та довгої спідниці з пір’я.