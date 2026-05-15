Трамп похвалився, що побував вдома у Сі: що показав китайський лідер (фото)
Сі Цзіньпін зазначив, що візити іноземних гостей до його резиденції — велика рідкість, але додав, що там побував Володимир Путін.
Президент США Дональд Трамп поділився враженнями від візиту до закритого урядового комплексу Чжуннаньхай, де живе лідер Китаю Сі Цзіньпін. За словами американського політика, іноземні гості там — абсолютна рідкість.
Про це Трамп сказав журналістам на борту літака та повідомило Sky News.
«Я поїхав туди, де живе Сі — а таке трапляється дуже рідко. Ви були там? Не знаю. Так, це було прекрасно. Неймовірно. Люди, я маю на увазі, ніколи раніше цього не бачили», — розповів президент США.
Під час зустрічі у Пекіні Сі показав американському колезі старовинні сади своєї резиденції, розташованої на території закритого урядового комплексу Чжуннаньхай. Іноземних гостей туди запрошують надзвичайно рідко.
За словами Трампа, він поцікавився у Сі, чи бувають у цьому комплексі інші світові лідери. У відповідь той зазначив, що такі візити — велика рідкість, але додав: «Наприклад, тут був Путін».
Зустріч Трампа і Сі в Пекіні — що відомо
Нагадаємо, Трамп і Сі зустрічалися в Пекіні 14 травня. Під час закритих переговорів лідер Китаю заявив, що Тайвань є найважливішим і найнебезпечнішим питанням у відносинах між країнами. Він чітко попередив: неправильний підхід до цієї теми може зруйнувати стабільність і призвести до зіткнень чи навіть військового конфлікту між США та КНР. Водночас зустріч мала зовні дружній вигляд і була зосереджена на збереженні торішнього торговельного перемир’я.
У звіті американської сторони згадки про Тайвань взагалі уникли, наголосивши на обговоренні купівлі нафти та ситуації в Ормузькій протоці, однак аналітики підкреслюють, що Пекін зробив Вашингтону дуже суворе і недвозначне попередження.
Пізніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що політика Вашингтона щодо Тайваню залишається незмінною. Він наголосив, що позиція США не змінювалася за багатьох президентів, а будь-яка насильницька зміна статус-кво зашкодить обом країнам. За словами Рубіо, військове форсування питання Тайваню з боку Пекіна стало б «жахливою помилкою» та катастрофою для світу.
Трамп заявив, що Сі запропонував США допомогу у розблокуванні судноплавства в Ормузькій протоці. Китайський лідер зацікавлений у стабільності цього маршруту та укладенні угоди між Вашингтоном і Іраном, оскільки Пекін купує багато іранської нафти і має контакти з цією країною. Крім того, Трамп назвав дуже серйозною заявою обіцянку Сі не постачати Ірану військову техніку.