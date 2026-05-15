Трамп похвалився, що побував вдома у Сі: що показав китайський лідер (фото)

Сі Цзіньпін і Дональд Трамп під час зустрічі в Пекіні / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп поділився враженнями від візиту до закритого урядового комплексу Чжуннаньхай, де живе лідер Китаю Сі Цзіньпін. За словами американського політика, іноземні гості там — абсолютна рідкість.

Про це Трамп сказав журналістам на борту літака та повідомило Sky News.

«Я поїхав туди, де живе Сі — а таке трапляється дуже рідко. Ви були там? Не знаю. Так, це було прекрасно. Неймовірно. Люди, я маю на увазі, ніколи раніше цього не бачили», — розповів президент США.

Під час зустрічі у Пекіні Сі показав американському колезі старовинні сади своєї резиденції, розташованої на території закритого урядового комплексу Чжуннаньхай. Іноземних гостей туди запрошують надзвичайно рідко.

За словами Трампа, він поцікавився у Сі, чи бувають у цьому комплексі інші світові лідери. У відповідь той зазначив, що такі візити — велика рідкість, але додав: «Наприклад, тут був Путін».

Сі Цзіньпін і Дональд Трамп у резиденції китайського лідера / © Associated Press

Зустріч Трампа і Сі в Пекіні — що відомо

Нагадаємо, Трамп і Сі зустрічалися в Пекіні 14 травня. Під час закритих переговорів лідер Китаю заявив, що Тайвань є найважливішим і найнебезпечнішим питанням у відносинах між країнами. Він чітко попередив: неправильний підхід до цієї теми може зруйнувати стабільність і призвести до зіткнень чи навіть військового конфлікту між США та КНР. Водночас зустріч мала зовні дружній вигляд і була зосереджена на збереженні торішнього торговельного перемир’я.

У звіті американської сторони згадки про Тайвань взагалі уникли, наголосивши на обговоренні купівлі нафти та ситуації в Ормузькій протоці, однак аналітики підкреслюють, що Пекін зробив Вашингтону дуже суворе і недвозначне попередження.

Пізніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що політика Вашингтона щодо Тайваню залишається незмінною. Він наголосив, що позиція США не змінювалася за багатьох президентів, а будь-яка насильницька зміна статус-кво зашкодить обом країнам. За словами Рубіо, військове форсування питання Тайваню з боку Пекіна стало б «жахливою помилкою» та катастрофою для світу.

Трамп заявив, що Сі запропонував США допомогу у розблокуванні судноплавства в Ормузькій протоці. Китайський лідер зацікавлений у стабільності цього маршруту та укладенні угоди між Вашингтоном і Іраном, оскільки Пекін купує багато іранської нафти і має контакти з цією країною. Крім того, Трамп назвав дуже серйозною заявою обіцянку Сі не постачати Ірану військову техніку.

