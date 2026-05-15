Звичайні картонні рулони від туалетного паперу можуть стати корисною річчю для саду навесні. Садівників закликають не поспішати їх викидати, адже такі їх можна використовувати для вирощування розсади, створення компосту та навіть захисту грядок від бур’янів.

З настанням теплішої погоди багато господарів починають активно наводити лад у садах і готувати ділянки до літнього сезону. Саме в цей період, за словами експерта із садівництва Іша, картонні рулони можуть принести чимало користі.

Одним із найпопулярніших варіантів є створення невеликих горщиків для розсади. Іш розповів, що рулони можна ставити у великий контейнер або просто в землю, висаджуючи всередину насіння. Згодом картон природним шляхом розкладеться, а рослини не доведеться зайвий раз турбувати пересаджуванням.

Також садівник радить використовувати тубуси для компосту. За його словами, їх можна наповнювати органічними відходами — овочевими та фруктовими залишками, папером чи яєчною шкаралупою. Після цього рулони додають до компостної купи або закопують у ґрунт. Іш зазначив, що черв’яки добре переробляють картон, а це допомагає отримати якісний компост.

Ще один спосіб застосування — боротьба з бур’янами. Для цього картонні тубуси потрібно розрізати та покласти на землю або під грядки. Вони створюють своєрідний захисний шар, який тимчасово стримує проростання бур’янів, а згодом поступово руйнується у ґрунті.

Крім того, картон може допомогти захистити рослини від прохолодної весняної погоди. Попри сонячні дні, у повітрі ще зберігається холод, тому рулони можуть виконувати роль додаткового теплоізоляційного шару для молодих паростків.

Відео Іша викликало активне обговорення серед садівників у коментарях. Користувачі поділилися й власними способами використання картонних рулонів. Один із них розповів, що наповнює рулони кухонними відходами, а потім закопує їх у грядках. Інші написали, що вирощують у них запашний горошок, квасолю та горох, оскільки ці рослини погано переносять пошкодження коріння під час пересаджування.

