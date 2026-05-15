"Дитяче Євробачення-2026": де та коли відбудеться пісенний конкурс

Хоч торік перемогу на "Дитячому Євробаченні" здобула Франція, проте організовуватиме конкурс інша країна.

Валерія Сулима
"Дитяче Євробачення-2026"

"Дитяче Євробачення-2026" / © instagram.com/junioreurovisionofficial

Організатори міжнародного пісенного конкурсу «Дитяче Євробачення-2026» розсекретили дату та місце його проведення.

Так, торік на музичних перегонах перемогу здобула Франція. Проте країна відмовилась від організації «Дитячого Євробаченння-2026», пославшись на фінансові труднощі. Тож, цю місію доручили Мальті.

«Дитяче Євробачення-2026» відгримить у суботу, 24 жовтня. Конкурс відбудеться на головній арені Мальти — Malta Fairs and Conventions Centre, що розташована в місті Аттард, район Та-Калі.

Переможниця «Дитячого Євробачення-2025» / © instagram.com/junioreurovisionofficial

«Мальта стане країною-господаркою „Дитячого Євробачення-2026“. 24-й за рахунком конкурс відбудеться у суботу, 24 жовтня, у Та-Калі», — йдеться в повідомленні організаторів.

Нагадаємо, а тим часом у Відні, Австрія, триває «Євробачення-2026». Вже відбулися півфінали, де визначились з іменами всіх фіналістів. До слова, Україна пройшла кваліфікацію та позмагається за кришталевий кубок. А редакція сайту ТCН.ua пропонує дізнатися, як після півфіналів змінились букмекерські ставки та яке місце пророкують українській співачці LELÉKA.

