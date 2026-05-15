Повітряна тривога: чи можуть не пустити до укриття мешканців не зі свого будинку

Укриття / © Associated Press

Останнім часом в Україні трапляються ситуації, коли під час повітряної тривоги можуть відмовити у доступі до укриття мешканцям «не зі свого будинку».

У Мін’юсті пояснили нюанси.

У відомстві підкреслили, що об’єкти фонду захисних споруд мають стратегічне значення для забезпечення захисту населення, тому ніхто не може відмовити у доступі до укриття.

Що може загрожувати за недопуск до укриття

Посадові особи, які не забезпечили доступ людей до захисних споруд, можуть бути притягнуті до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Якщо людині незаконно відмовили у допуску до укриття, вона може звернутися зі скаргою до поліції, зателефонувавши за номером «102», органу ДСНС та місцевої військової адміністрації.

Адміністративна відповідальність:

Незабезпечення доступу до укриття — штраф від 1700 до 3400 грн

Порушення умов експлуатації укриттів — штраф 2550–5100 грн, повторно протягом року — до 8500 грн

Невиконання вимог ДСНС — штраф 3400–6800 грн

У Мін’юсті додали, що у випадках вчинення таких дій право складати протоколи та розглядати справи про такі адміністративні правопорушення надаються Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

«У разі, якщо недопуск або неналежний стан укриття призвів до травм чи загибелі людей під час повітряної тривоги, передбачене покарання — позбавлення волі на строк від 3 до 8 років», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Ужгороді люди масово скаржаться, що під час повітряної тривоги та атаки дронів 13 травня не могли потрапити до укриття, а на робочих місцях не проводять евакуацію.

