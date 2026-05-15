Буданов зробив заяву про мобілізацію і ТЦК: деталі

Буданов обіцяє боротися з "ексцесами" під час мобілізації

Керівник Офісу президента Кирило Буданов пообіцяв боротися з «ексцесами» з боку працівників ТЦК під час мобілізації.

Про це він сказав в інтерв’ю The Times.

У виданні зазначають, що українці, які сподіваються, що Буданов може змінити попередній підхід до мобілізації, будуть розчаровані.

«Набір добровольців не здатний покрити необхідну армії кількість людей. Це неможливо через економічні проблеми та неможливо, тому що після 12 з половиною року війни немає нічого, що мотивувало б таку кількість людей вступати добровільно (до лав ЗСУ — Ред.)», — сказав голова ОП.

Водночас Буданов пообіцяв боротися з «ексцесами» з боку працівників ТЦК «всіма можливими способами», але уточнив, що мобілізація має тривати.

«Ми ведемо найжахливішу повномасштабну, тотальну війну на цей момент. Війну, в якій беруть участь мільйонні угруповання. Іншого шляху немає. Інакше країна просто впаде», — наголосив він.

