Майк Тіндалл смішно пожартував з дружини Зари в день її народження, опублікувавши спільне фото
Майк Тіндалл опублікував нове фото зі своєю дружиною Зарою, яка сьогодні святкує своє 45-річчя.
Королівська пара зробила фото на турнірі з гольфу. Зара, одягнена у білі джинси та яскраво-зелену сорочку-поло, сяє від щастя, стоячи поряд зі своїм чоловіком Майком на полі для гольфу. На ній блакитні кеди, а на голові бейсболка. Майк одягнений у поло до тону та зелені штани з візерунком, він у кросівках і також у бейсболці.
Передбачається, що зараз вони перебувають на благодійному гольф-турнірі MikeTindallGolfClassic.
«Не можу повірити, що вона дозволяє мені грати в гольф в день свого народження. Яка ж вона чудова! ❤️», - написав Майкл у підписі під цією фотографією.
Схоже, Зара не тільки дозволяє грати чоловікові в гольф у своє свято, але й сама радісно склала йому компанію.
