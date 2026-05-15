Майк Тиндалл забавно пошутил над женой Зарой в день ее рождения, опубликовав совместное фото
Майк Тиндалл опубликовал новое фото со своей женой Зарой, которая сегодня отмечает свое 45-летие.
Королевская пара сделала фото на турнире по гольфу. Зара, одетая в белые джинсы и ярко-зеленую рубашку-поло, сияет от счастья, стоя рядом со своим мужем Майком на поле для гольфа. На ней синие кеды, а на голове бейсболка. Майк одет в поло в тон и зеленые брюки с узором, он в кроссовках и также в бейсболке.
Предполагается, что сейчас они находятся на благотворительном гольф-турнире MikeTindallGolfClassic.
«Не могу поверить, что она разрешает мне играть в гольф в свой день рождения. Какая же она замечательная! ❤️», - написал Майкл в подписи под этой фотографией.
Похоже, Зара не только разрешает играть мужу в гольф в свой праздник, но и сама радо составила ему компанию.
