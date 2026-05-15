Принцесса Уэльская поделилась эмоциональным заявлением после поездки в Италию: что сказала Кейт

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

В публикации в Instagram Кейт заявила, что провела в Реджо-Эмилии «глубоко трогательное и незабываемое время», после того как два дня посвятила изучению инновационного подхода к раннему развитию детей в этом итальянском городе.

«За последние два дня в Реджо-Эмилии я воочию убедилась в силе природы и творчества, которые ставят человеческие связи в центр мира ребенка. Я провела здесь невероятно трогательное и незабываемое время. Спасибо жителям Реджо-Эмилии за теплый и щедрый прием, за то, что они приняли меня в культуру заботы. Наша общая работа в раннем детстве должна заключаться в защите и укреплении связей, которые закладывают основу благополучия на протяжении всей жизни. Grazie di cuore (спасибо от всего сердца)», - написала Кэтрин в публикации.

Свой последний день в Италии Кэтрин провела, готовя пасту и играя с детьми на улице, и повсюду ее встречали многочисленные толпы.

