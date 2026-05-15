Принцеса Уельська поділилася емоційною заявою після поїздки до Італії: що сказала Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

У публікації в Instagram Кейт заявила, що провела в Реджо-Емілії «глибоко зворушливий і незабутній час» після того, як два дні присвятила вивченню інноваційного підходу до раннього розвитку дітей у цьому італійському місті.

«За останні два дні в Реджо-Емілії я на власні очі переконалася у силі природи та творчості, які ставлять людські зв'язки у центр світу дитини. Я провела тут неймовірно зворушливий і незабутній час. Дякую жителям Реджо-Емілії за теплий і щедрий прийом, за те, що вони прийняли мене в культуру турботи. Наша спільна робота у ранньому дитинстві має полягати у захисті та зміцненні зв'язків, які закладають основу добродуту протягом усього життя. Grazie di cuore (дякую від щирого серця)», - написала Кетрін у публікації.

Свій останній день в Італії Кетрін провела, готуючи пасту і граючи з дітьми на вулиці, і всюди її зустрічали численні натовпи.

