Принцеса Кейт продемонструвала в поїздці новий люксовий аксесуар за 4 200 доларів

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Те, що носить британська принцеса, в мить стає затребуваним у модниць. Цього разу під час поїздки до Італії Кетрін продемонструвала в руках новий аксесуар, який має дуже стильний і весняний вигляд.

Це була сумка Micro Mini Handbag від люксового бренду Asprey London. Виготовлена з зернистої шкіри ніжно-блакитного відтінку, вона відрізняється витонченою структурою і характерною трапецієподібною формою, доповненою акуратним клапаном спереду та витонченою фурнітурою.

Сумка Asprey London у принцеси Уельської Кейт / © Getty Images

Внутрішнє відділення оздоблене світло-блакитною замшею і має зручну організацію простору, включно з надійною кишенею на блискавці. Ззаду розташована непомітна накладна кишеня для додаткового зберігання, а захисні металеві ніжки на основі допомагають зберегти сумку в гарному стані. Фурнітура світло-золотистого кольору створює м’який контраст із холодним відтінком екстер’єру, повідомляє бренд, а вартість такої сумки становить 3 150 фунтів стерлінгів або 4 257 доларів.

Зручна верхня ручка та регульований знімний плечовий ремінь дозволяють створювати різноманітні образи, завдяки чому сумку можна носити через плече або елегантно в руці. Принцеса Уельська тримає її в руці, як і багато сумок від бренду Asprey London, які вона так любить.

Зазначимо, що сумку Кетрін підібрала до небесно-блакитного штанного костюма від Edeline Lee, який одягла цього дня.

