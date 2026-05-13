Еллі Голдінг скопіювала образ Зендеї, щоб отримати нагороду в легендарному Віндзорському замку

Еллі Голдінг отримала особливу нагороду у Віндзорському замку — принц Вільям вручив їй відзнаку ордена Британської імперії. Її співачка отримала за внесок у захист біорізноманіття і клімату.

Одяглася Еллі на цей особливий захід стримано, але підтримала британський бренд, адже обрала образ від дизайнерки Стелли Маккартні. На ній був білосніжний костюм зі спідницею-олівцем і кофтою з баскою та хутряною обробкою на подолі. Оскільки бренд Stella McCartney використовує лише матеріали, які не тестуються на тваринах і не мають тваринного походження, хутро було з екоматеріалів.

Традиційно жінки на подібні заходи надівають також капелюшки, тому Еллі не стала винятком та обрала головний убір з елегантними бантами й вуаллю, а завершили ансамбль прикраси з перлами і туфлі з відкритими п’ятками.

Цей день був також особливо важливим для співачки, адже вона вже багато років дружить з принцом Вільямом і його дружиною Кейт. Еллі навіть виступала на їхньому весіллі 2011 року та виконала кавер на пісню Your Song для їхнього першого танцю.

Нещодавно такий самий лук від Stella McCartney продемонструвала інша знаменитість — акторка Зендея. У такому ансамблі зі штучним хутром вона ходила на інтерв’ю до ведучої Дженніфер Гадсон.

