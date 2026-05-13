У сукні з мереживом і квітами: Елізабет Герлі відвідала захід Фонду дослідження раку молочної залози

Акторка Елізабет Герлі багато років є однією з найвідоміших публічних амбасадорок теми боротьби з раком молочної залози. Вона тісно пов’язана з Breast Cancer Research Foundation і щороку відвідує Hot Pink Party — благодійний галавечір для збору коштів на дослідження хвороби.

Дрескод заходу — рожевий, тому Герлі завжди його дотримується і обирає сукні цього відтінку. Рожевий вже давно став символом підтримки боротьби з раком молочної залози. Цього року Елізабет обрала сукню ніжного відтінку з рукавами-ліхтариками, мереживом і декором у вигляді квітів та каменів. Образ вона доповнила гламурними прикрасами з каменями, макіяжем і улюбленою зачіскою з хвилями.

Галавечір Елізабет Герлі відвідала з сином Деміаном, який одягнув гламурний оксамитовий жакет з вишивкою у вигляді великого птаха і шкіряні штани.

