Укрaїнa
246
1 хв

РФ атакувала Одесу: «прилетіло» у багатоповерхівку, у дворах пожежі, є поранені (фото)

Через атаку Росії на Одесу одна людина поранена.

Катерина Сердюк
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

РФ вдень 13 травня атакквала Одесу. Є руйнування і потерпілі.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Як інформують телеграм-канали, дрон впав посеред двору на Небесної сотні. Палає автівка.

Атака на Одесу

«Прошу мешканців Одеси перебувати в безпечних місцях! Працює ППО!», — зазначив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За даними влади, через атаку РФ сталася пожежа в одному із дворів міста. Загорілися декілька автівок.

«Попередньо, одна людина постраждала», — зазначив керівник Одеської МВА Сергій Лисак.

Уточнили, що зафіксовано падіння уламків БпЛА на дах 9-ти поверхового житлового будинку. Попередньо, дві людини дістали поранення.

Повітряна тривога триває, а відтак — слід залишатися у безпечних місцях.

