РФ атакувала Одесу: «прилетіло» у багатоповерхівку, у дворах пожежі, є поранені (фото)
Через атаку Росії на Одесу одна людина поранена.
РФ вдень 13 травня атакквала Одесу. Є руйнування і потерпілі.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Як інформують телеграм-канали, дрон впав посеред двору на Небесної сотні. Палає автівка.
«Прошу мешканців Одеси перебувати в безпечних місцях! Працює ППО!», — зазначив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
За даними влади, через атаку РФ сталася пожежа в одному із дворів міста. Загорілися декілька автівок.
«Попередньо, одна людина постраждала», — зазначив керівник Одеської МВА Сергій Лисак.
Уточнили, що зафіксовано падіння уламків БпЛА на дах 9-ти поверхового житлового будинку. Попередньо, дві людини дістали поранення.
Повітряна тривога триває, а відтак — слід залишатися у безпечних місцях.